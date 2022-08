Calciomercato Napoli, Osimhen spiazza: il nigeriano non si trattiene

Napoli, parla Osimhen la sera della vigilia di Napoli-Fiorentina. Si infiamma il calciomercato, l’attaccante nigeriano è al centro di una girandola di rumour che lo vedono legato ad un arrivo di Ronaldo a Napoli. L’approdo di CR7 porterebbe inevitabilmente il giovane centravanti alla corte di Ten Hag nel Manchester United. Uno scenario che sta facendo impazzire i supporter partenopei. Un finale di agosto e di calciomercato impensabile.

Napoli, parla Osimhen. Il protagonista delle ultime ore, assieme al pluridecorato Ronaldo, non si trattiene. E con un gesto netto, si apre ai tifosi. Sono ore caldissime quelle che questo calciomercato azzurro sta vivendo, con intrecci da film. E De Laurentiis, che di film ne capisce, a fari spenti sta facendo valutazioni delicatissime.

In attesa, ovviamente, di un input dall’Inghilterra. Che Cristiano Ronaldo volesse lasciare lo United, una volta avuta la certezza aritmetica di essere out dalla Champions, non è una novità. Già a Luglio, le informazioni condivise in anteprima dalla redazione di SerieANews, parlavano di un Mendes che sfogliava la margherita dei club che potessero accogliere il portoghese. E tra questi, il super agente ha sempre valutato il club di Aurelio. Ma senza la cessione di Osimhen, senza volontà dello United di investire forte sul nigeriano, difficilmente andrà in porto il piano. Intanto parla Victor.

Calciomercato Napoli, parla Osimhen: il messaggio alla vigilia della Fiorentina

Napoli, quale sarà la ciliegina finale di questa pazza sessione di calciomercato? Il club di De Laurentiis, assieme ai tifosi, vive un’altalena di emozioni che va di pari passo con le ufficialià di mercato. Dapprima gli addii dolorosi di Koulibaly, Mertens, Ghoulam, Insigne. E poi gli entusiasmi delle firme fioccate a raffica partendo da Olivera, e proseguendo con Kim, Simeone, Raspadori, Ndombele. Ma il colpo di scena finale, assieme al più che mai atteso finale che coinvolge anche Keylor Navas, è un altro. Ronaldo arriverà? Osimhen andrà via?

Quel che appare evidente, è che l’asso lusitano preme per lasciare i Red Devils. Anche oggi, contro il Southampton, un’altra panchina e pochi scampoli di partita da subentrato. Lo united giocherebbe su più tavoli. Potrebbe scegliere di investire su Antony dell’Ajax (e Cristiano verso lo Sporting?) invece che su Osimhen, e questo punto non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza. All’improvviso, però, Victor decide a modo suo di farsi sentire. Dopo le 20, pubblica su Twitter un messaggio, netto, che manda in visibilio i tifosi. Un gesto per far capire quanto lui voglia dare il massimo nonostante le pressanti voci di mercato. Un messaggio che, a modo suo, scuote anche i tifosi dello United, che lo implorano di raggiungerli in Inghilterra. Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, e ogni dubbio sarà fugato.