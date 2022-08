Fiorentina-Napoli, che guaio: c’è l’annuncio, l’attaccante salta il match

Brutta batosta in vista della sfida che vedrà di fronte Fiorentina e Napoli. L’allenatore perde l’attaccante, c’è l’annuncio.

Due squadre che si affrontano con obiettivi decisamente diversi. Vero, si, ma sia Napoli e che Fiorentina hanno voglia e necessità di portare a casa punti necessari per proseguire al meglio la propria stagione. Un avvio non particolarmente brillante per la squadra viola, al punto da vedere anche diverse critiche piovere su Vincenzo Italiano dopo poche giornate dall’inizio della stagione. La sua squadra, tra l’altro, anche conquistato l’accesso alla fase a gironi di Conference League. I tifosi, però, si aspettano una risposta sul campo e vogliono vedere la seconda vittoria dopo quella contro la Cremonese.

Il Napoli, dal canto suo, è prima in classifica ed è protagonista anche sul mercato. Le voci sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, e contestualmente quelle riguardanti il possibile addio di Victor Osimhen verso il Manchester United. Tutto, ovviamente, appeso ad un filo da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Fiorentina-Napoli, che guaio: Italiano perde l’attaccante

Oggi è giorno di conferenze. Domani Fiorentina e Napoli scenderanno in campo al Franchi, in un match che negli ultimi anni ha regalato emozioni ed anche qualche sentenza. In queste ore, però, è arrivata una tegola confermata dallo stesso Vincenzo Italiano in conferenza stampa.

Una doppia tegola, visto che il tecnico dovrà fare a meno di Duncan e Nico Gonzalez. A confermarlo, come detto, è stato o stesso allenatore parlando ai giornalisti nel pre partita. “Non avremo Gonzalez e Duncan domani. C’è ancora qualche acciaccato. Dovremo essere tutti sempre attenti e concentrati”, le parole in vista del match complicato contro il Napoli.