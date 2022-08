Ronaldo al Napoli, Osimhen allo United: Mendes accelera

Jorge Mendes vuole portare Cristiano Ronaldo al Napoli e lavora per Victor Osimhen al Manchester United: le ultime

Cristiano al Napoli non è mai stata una semplice suggestione. Era, ed è, un’idea nella mente del portoghese e del suo agente, Jorge Mendes. Su ‘SerieANews.com‘ ne abbiamo parlato a luglio e i contatti, da allora, non si sono mai fermati. L’attaccante ha palesato al mondo il suo desiderio di andar via dallo United e il suo rappresentante, nel frattempo, lavora per mettergli a disposizione una soluzione stimolante, con l’imprescindibile requisito della Champions League.

Napoli, per Ronaldo, è exit strategy perfetta. La città lo ha sempre affascinato (non fu un caso il tentativo di Mendes del 2018, svelato dallo stesso De Laurentiis), la squadra ha il gioco offensivo e collaudato che piace a lui e che, negli ultimi anni tra Juve e United, non ha mai avuto a disposizione. Mendes e De Laurentiis, che sono già in costante contatto per la questione Keylor, sanno che c’è solo un modo per chiudere l’affare: vendere Osimhen al Manchester United.

Calciomercato, Ronaldo disposto a ridursi l’ingaggio pur di lasciare lo United

I Red Devils cercano un attaccante e per Antony, che ha caratteristiche diverse, si sono avvicinati a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro. Il Napoli ne chiede circa 120 per il nigeriano: se, tramite l’intermediazione di Mendes, ai partenopei arrivasse una proposta simile, l’operazione Ronaldo si chiuderebbe subito dopo.

Lo stipendio del portoghese non sarebbe un problema. Senza la partecipazione alla Champions dello United, il salario dell’ex juventino passa da circa 22 a circa 17 milioni e il portoghese è disposto a un ulteriore e corposo taglio pur di lasciare Manchester. I soldi, per lui, non sono più un problema.