“Esonero immediato”, caos Juventus: è successo dopo la Roma

Juventus e Roma si dividono la posta in palio, ma a tenere banco in casa bianconera è un’altra questione importante.

Vlahovic da un lato, Abraham dall’altro. Juventus e Roma si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 il big match della terza giornata di Serie A. Mourinho e Allegri tornano a casa col bicchiere che può essere sia mezzo pieno che mezzo vuoto.

Secondo molti tifosi della Juventus il bicchiere però è mezzo vuoto. E non tanto per il risultato, con un punto conquistato contro l’ambiziosa Roma di José Mourinho che ci può pure stare, ma soprattutto per il gioco. E’ infatti scoppiata una feroce protesta sui social contro il tecnico Massimiliano Allegri, reo, secondo molti, di non riuscire a dare alla sua squadra un gioco avvincente ed efficace.

Allegri non è mai stato un cultore del ‘bel calcio’ però questo inizio di stagione, unito ad uno scorso campionato non certo esaltante, sta facendo storcere il naso a diversi di loro. Poche idee, poco gioco e poca efficacia. Ecco quindi che alcuni tifosi hanno iniziato a rumoreggiare sui social arrivando anche a chiedere “l’esonero” del tecnico.

La Juventus di Allegri non decolla, tifosi scontenti

Naturalmente l’esagerazione da parte dei tifosi difficilmente avrà seguito. Ciò che però salta all’occhio è che la Juventus, in queste prime uscite stagionali, ha faticato più del previsto a creare gioco e trovare la via del gol. Dopo la vittoria contro il Sassuolo all’esordio sono arrivati due pareggi.

Il primo contro la non certo irresistibile Sampdoria e il secondo questa sera contro la Roma. Un’occasione persa secondo molti, visto che i bianconeri erano passati in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Poi, annullato dal VAR un gol a Locatelli, si sono fatti raggiungere nel secondo tempo dalla Roma con Abraham.