Milan-Bologna, interisti su tutte le furie: cosa è successo

Prima del match tra il Milan ed il Bologna, a San Siro è avvenuto un episodio che ha fatto arrabbiare i tifosi dell’Inter.

Dopo l’ottima prestazione contro l’Atalanta di Gasperini, anche se è arrivato solo un pareggio, il Milan sta giocando in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Da pochissimi minuti è cominciata la seconda frazione di gara.

I rossoneri sin dai primi minuti del match hanno cercato il gol del vantaggio, il quale è arrivato al 21’ con Leao, su assist di De Ketelaere, con un colpevole Skorupski. Dopo cinque minuti, il Milan ha sfiorato il raddoppio con Kalulu, ma questa volta è stato bravo l’estremo difensore polacco ad anticipare il suo avversario.

Il primo tempo si è concluso con una doppia occasione per i rossoneri: prima Leao si è fatto ipnotizzare da Skorupski e poi De Ketelaeare non è riuscito ad insaccare sulla ribattuta. Ad inizio ripresa è poi arrivato il gol di Giroud. Se dovesse vincere questa sera, il Milan supererebbe l’Inter e si porterebbe al primo posto in compagnia di Lazio, Roma e Torino. Dopo la lotta Scudetto dell’anno scorso, di fatto, proprio la rivalità tra le due squadre di Milano è ancora più sentita.

Milan-Bologna, i tifosi rossoneri hanno accolto Sansone come un eroe

A dimostrazione di ciò a San Siro è accaduto un episodio che ha fatto arrabbiare sicuramente i tifosi dell’Inter. Prima dell’inizio del match, infatti, i sostenitori rossoneri presenti al Meazza hanno accolto con un vero e proprio boato il nome di Sansone al momento della lettura della formazione.

I tifosi del Milan hanno voluto rendere omaggio all’autore del gol decisivo del match tra Bologna ed Inter dell’anno scorso, che consegnò di fatto lo Scudetto alla squadra di Stefano Pioli. Sansone ha sicuramente gradito una così calorosa accoglienza, considerando che anche il suo cuore è milanista.