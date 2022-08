Milan, con il Bologna ritornano i tre punti ed il gol di Leao

Da pochi minuti è terminata la partita tra il Milan ed il Bologna con il risultato di 2-0 a favore dei rossoneri. Pari tra Spezia e Sassuolo.

Dopo il pareggio dell’Atalanta, il Milan ha una voglia matta di tornare a vincere il prima possibile. I rossoneri, infatti, iniziano il match subito con un grandissima voglia. Il gol del vantaggio arriva al 21’ con Leao, servito da un ottimo De Keteleare, anche con l’aiuto di un intervento da dimenticare da parte di Skorupski.

Il portiere polacco si rifà qualche minuto dopo sull’uscita su Kalulu, imbeccato ancora da De Ketelaere. Il Milan continua ad attaccare e sfiora il secondo gol con il tiro di Messias respinto dall’estremo difensore del Bologna. Gli emiliani si fanno vedere al 38’ con la conclusione di Arnautovic che, però, si spegne sul fondo.

Il primo tempo si conclude con ben tre occasione di marca milanista prima con Giroud (pallone a lato) e poi con Leao e De Ketelaere, ma il primo tempo si conclude con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa.

Il Bologna inizia la ripresa con un buon piglio, tuttavia è il Milan a segnare un’altra volta al 58’: gravissimo errore di Cambiaso, ne approfitta Leao che serve un assist al bacio per Giroud che con un tiro a volo di sinistro batte Skorupski. Al 68’ arriva la prima vera occasione per gli ospiti con Sansone, il quale colpisce l’esterno della rete con una gran botta dalla distanza. La gara si conclude con Adli che sfiora il gol, ma il suo tap-in viene respinto sulla linea da Skorupski.

Nell’altro match della serata c’è stato il pareggio per 2-2 tra lo Spezia ed il Sassuolo. A passare in vantaggio sono stati gli emiliani al 27’ con Frattesi, ma poi i padroni di casa hanno pareggiato con Bastoni dopo appena tre minuti. A fine primo tempo c’è stato il vantaggio ligure con il rigore realizzato da Nzola, Il gol del pareggio è stato segnato da Pinamonti al 50’. I neroverdi, vista anche la superiorità numerica per l’espulsione di Ekdal, ma si sono dovuti accontentare del pari.

La classifica aggiornata

Milan 7*, Lazio 7*, Torino 7*, Roma 7*, Napoli 6, Inter 6*, Juventus 5*, Atalanta 4, Fiorentina 4, Udinese 4*, Sassuolo 4,* Spezia 4*, Bologna 1*, Empoli 1, Salernitana 1, Sampdoria 1, Verona 1, Lecce 0, Cremonese 0*, Monza 0*.

*= una gara in più