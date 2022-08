Visite mediche e firma: Milan, Maldini sorride. Pioggi di milioni in arrivo

La trattativa sta andando in porto e il Milan ne trarrà grande vantaggio: il calciatore a un passo da visite mediche e firma.

Mentre Maldini e Massara sono impegnati alla ricerca di un difensore che possa completare l’organico, in casa Milan entrerà una discreta somma di denaro grazie alla cessione di Lucas Paqueta dal Lione al West Ham. La trattativa tra i due club è in via di definizione, al punto che sarebbero già state fissate le visite mediche per procedere poi con la firma del contratto.

Secondo le informazioni riferite da ‘SKY Sport UK’, il brasiliano è atteso per questo sabato sera a Londra. Il giorno dopo svolgerà le visite mediche propedeutiche al trasferimento e da lì la firma sul contratto con il West Ham.

L’accordo con gli Hammers sarebbe stato definito sulla base di un quinquennale. Il giocatore è atteso da David Moyes con grandi aspettative e infatti qualche giorno fa ne ha parlato così: “Può giocare da 10, da 8 o come falso 9, il suo pedigree è davvero buono”. A sorridere però è anche il Milan…

Paqueta dal Lione al West Ham: incassi anche per il Milan

Il West Ham verserà nelle casse del Lione circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus per il cartellino di Paqueta. Un affare che coinvolge anche il Milan e gli predispone un tesoretto, che può essere molto valido per l’ultimo colpo dell’estate.

La società rossonera, infatti, detiene, come da accordi con i francesi, il 15% del valore della rivendita di Paqueta. Nel caso specifico i ricavi della società di Serie A si aggirerebbero tra i 6 e i 7 milioni di euro. Un’entrata non prevista fino a qualche settimana fa, la quale può rivelarsi come l’ultimo e forse più riuscito gol di Paqueta per i rossoneri.