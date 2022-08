Atalanta, addio last minute al big? La società esce allo scoperto

I tifosi dell’Atalanta sono preoccupati per un’addio last minute di un big. Il dirigente interviene a fare chiarezza.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre un rischio per i tifosi. Alcune offerte last minute possono essere ritenute troppo vantaggiose per le società che potrebbero accettarle senza poi avere il tempo per reinvestire i proventi in un acquisto che possa sostituire il partente.

In casa Atalanta tra i tifosi negli ultimi giorni è nato il timore di una cessione last minute di Ilicic. Alcune voci dell’ultim’ora lo davano nell’orbita dell’Hellas Verona. Gli scaligeri hanno effettuato un mercato molto pesante dal punto di vista delle cessioni, privandosi di calciatori come Simeone e Barak, finiti rispettivamente al Napoli e all’Udinese.

E’ naturale quindi che dalle parti di Verona si aspettino qualche colpo in entrata. Colpo che, secondo i rumors, potrebbe essere Ilicic. Naturalmente la notizia ha scatenato reazioni opposte in casa Atalanta con i tifosi preoccupati di perdere uno dei pilastri degli ultimi anni che tanto ha fatto esultare i tifosi nerazzurri.

Ilicic via dall’Atalanta: da Verona fanno chiarezza su di un possibile interessamento?

A socchiudere la porta all’ipotesi Ilicic a Verona ci ha pensato il ds dei veneti Francesco Marroccu il quale, ai microfoni di DAZN ha parlato della cosa, senza però chiarire del tutto le intenzioni del Verona.

“Ho massimo rispetto per i calciatori tesserati con le altre squadre come questo caso Ilicic.” salvo poi lasciare il dubbio riguardo la un possibile discorso privato tra i club e il calciatore già avviato o potenzialmente da poter avviare. “Altri discorsi sono quelli che si fanno al chiuso lontano dalle telecamere.”