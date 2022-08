Inter, arriva la fumata bianca: adesso Inzaghi può respirare

Adesso Simone Inzaghi può respirare: l’Inter gli garantisce un nuovo acquisto dopo la sconfitta dell’Olimpico

Sembrava che l’Inter dovesse essere smantellata in questa sessione di mercato. Le offerte per i gioielli di Inzaghi, però, non hanno soddisfatto le esigenze di Marotta. L’ad nerazzurro ha messo a segno un colpaccio con il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. L’addio di Perisic si farà sentire nell’arco della stagione, ma il croato ha scelto di unirsi al Tottenham di Conte. In ogni caso, la squadra resta competitiva, ma serviva un difensore centrale.

Ranocchia al Monza ha infatti lasciato un buco, che verrà colmato da Francesco Acerbi. Il difensore centrale era in totale rotta con la Lazio dopo i dissidi coi tifosi dei mesi scorsi. Il mercato condotto da Tare su indicazione di Sarri lo ha totalmente escluso dalla squadra biancoceleste del presente e del futuro.

Inter, fumata bianca per Acerbi dalla Lazio

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore centrale che arriverà all’Inter sarà Francesco Acerbi. Questo perché Chalobah sarà trattenuto dal Chelsea nonostante l’arrivo di Fofana dal Leicester, mentre Akanji dal Borussia Dortmund è valutato sui venti milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dall’Inter che punterà, dunque, sul difensore italiano in prestito gratuito. A frenare la trattativa nei giorni scorsi erano state le divergenze con Lotito per le mensilità di luglio e agosto.

Divergenze risolte dallo stesso Acerbi, che ha scelto di rifiutare di percepirle per vestire la maglia dell’Inter. Domani dovrebbe essere definito il tutto, con il difensore classe ’88 che sostituirà Ranocchia nella rosa di Simone Inzaghi.