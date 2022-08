Las Palmas, ore calde per Raul Navas: futuro in bilico per il difensore

Le ultime ore di calciomercato saranno decisive per il futuro del difensore Raul Navas. Il giocatore è molto seguito in Spagna.

Raul Navas è uno dei difensori più esperti ed interessanti del panorama calcistico spagnolo. Il giocatore del Las Palmas è definito ormai come una certezza del club iberico, ma mentre settimane fa si discuteva riguardo una sua permanenza quasi sicura, ora la situazione è totalmente cambiata.

Il 34enne difensore nativo di Siviglia ha suscitato negli ultimi giorni grande interesse in alcuni club spagnoli ed, ora come ora, la sua permanenza al Las Palmas, è tutt’altro che certa. Nell’ultima stagione Navas è stato una certezza sia per continuità di presenze sia per quel che riguarda la classifica dei passaggi completati in maniera positiva.

Raul Navas è molto abile sia in fase di impostazione che in quella di marcatura e rappresenta un colpo molto interessante di acquisto low cost. Il centrale difensivo è ormai una certezza del Las Palmas, ma il giocatore, intanto, in queste ultime ore, ha avuto diverse richieste sia in Spagna che per quel che riguarda i campionati esteri.

Leganes e non solo in forcing su Raul Navas

Dopo un inizio di stagione molto complicato il Leganes ha individuato nel difensore il rinforzo ideale per la crescita della squadra. I contatti sono frequenti ed il club iberico studia un colpo di qualità. Il centrale non è seguito solo in Spagna ma è finito nel mirino di diversi club di campionati esteri.

Sulle sue tracce, nello specifico, ci sono squadre di Grecia, Israele e Turchia, tutti club della massima serie del rispettivo campionato. Rispetto a qualche settimana fa le cose sono cambiate ed ora Raul vede il suo futuro a Las Palmas meno sicuro. Mancano poche ore al termine del calciomercato e Raul Navas potrebbe essere una delle clamorose sorprese relative al calciomercato spagnolo.