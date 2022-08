Calciomercato Monza, Galliani sbaraglia tutti: rivali superate, colpo chiuso

Il Monza prova ad infilare gli ultimi colpi prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Galliani ha superato la concorrenza, si chiude.

Non un avvio propriamente positivo per il Monza. La nuova avventura in Serie A è cominciata con il piede sbagliato: tre sconfitte consecutive ed in generale un approccio deficitario, che ha mostrato non soltanto incompleta ma anche alla ricerca di un’identità chiara. Da qui alle prossime settimane sarà proprio questa la missione di Stroppa, ovvero riuscire a dare ai suoi non soltanto dei dettami di gioco, ma anche una personalità in grado di sostenere il peso della categoria.

Le ambizioni sono alte, soprattutto nel lungo termine. Resta il fatto, però, che oggi il Monza ha l’unico obiettivo di portare a casa la salvezza nella maniera più tranquilla possibile. Il tutto non è semplice, e già i punti in palio in questa fase della stagione potrebbero risultare fondamentale a lungo andare.

Calciomercato Monza, Galliani ha superato tutti: si chiude l’affare

Adriano Galliani è un dirigente più che navigato, ed ovviamente la sua esperienza sarà fondamentale proprio per andare a cercare i colpi giusti in questi pochi giorni che mancano alla fine della sessione estiva di calciomercato. Nonostante le dichiarazioni di facciata, che hanno parlato di un mercato sostanzialmente chiuso per il Monza, qualcosa ancora si sta muovendo.

E cosi proprio Galliani sta lavorando assiduamente in queste ore. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la dirigenza avrebbe ormai chiuso per il difensore Sacha Boey, classe 2000 di proprietà del Galatasaray. Un terzino destro che evidentemente serviva a Stroppa per completare il reparto arretrato. Galliani, tra l’altro, ha superato la concorrenza di altri due club di Serie A: Udinese e Verona. Affare che si chiuderà con un prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.