Monza in crisi, Galliani reagisce sul mercato: ecco il colpo dal top club

Il Monza ha in cantiere un altro colpo di mercato. Galliani è pronto a fiondarsi sul talento e si prepara a convincere il club alla cessione.

Il Monza è senza dubbio una delle squadre che desta più curiosità in questa nuova Serie A. La squadra di Berlusconi e Galliani è infatti alla sua prima partecipazione in massima serie ed ha effettuato un calciomercato senza badare a spese.

Purtroppo però per il momento il campo non sta certamente sorridendo ai lombardi. Nelle prime tre uscite in campionato sono arrivate altrettante sconfitte. Dopo il ko all’esordio con il Torino sono arrivate le sconfitte contro Napoli e Udinese. In particolare contro i partenopei si è trattato di un secco 4-0 senza storia.

Ecco quindi che la dirigenza sta mettendo in piedi le ultime operazioni, per fare a Stroppa una rosa di maggior qualità con la quale invertire la rotta e cominciare a macinare i primi punti stagionali che serviranno per la volata salvezza. Il nome prescelto è quello del baby talento della Juventus Nicolò Rovella.

Monza, il colpo per invertire la rotta: Rovella dalla Juventus

Nonostante l’ottimo precampionato e il buon avvio di stagione la Juventus non sembra intenzionata a puntare su Nicolò Rovella nell’immediato. Ecco quindi che, stando a quanto riporta il collega di Sky Gianluca Di Marzio, potrebbe verificarsi una convergenza di intenti tra Juventus e Monza.

I lombardi si offrirebbero come ‘palestra’ per far fare esperienza a Rovella, ricevendo in cambio uno dei maggiori prospetti bianconeri. Restano però ancora da sciogliere gli ultimi dubbi da parte del club torinese. Una volta convinta definitivamente la Juventus della bontà della trattativa, allora Galliani potrebbe davvero procedere ad affondare il colpo decisivo e portare il giovane talento italiano al Monza.