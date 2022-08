Roma, non solo Belotti: Mourinho ha chiuso per un altro colpo

Dopo Andrea Belotti, la Roma ha chiuso per un altro colpo: Mourinho pronto ad accogliere il sostituto di Wijnaldum

La Roma ieri ha trovato il pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. L’1-1 vale il primo punto della storia dei giallorossi nello stadio bianconero da quando è stato inaugurato. A Vlahovic ha risposto Abraham, per onorare la grande sfida dei centravanti. Dopo la partita, la notizia dell’arrivo di Andrea Belotti con conseguente cessione di Felix Afena-Gyan alla Cremonese ha fatto felici i tifosi giallorossi.

Ma Mourinho è pronto ad accogliere anche un altro colpo dopo Belotti. Si tratta di Mady Camara dall’Olympiakos, che nella rosa giallorossa sostituirà Gini Wijnaldum, che ha avuto un infortunio alla tibia in allenamento e che dovrebbe star fuori fino al 2023. Per il centrocampista guineano decisiva l’apertura dei greci sulla formula del trasferimento.

Roma, oggi si chiude per Camara

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Olympiakos ha deciso di aprire all’offerta di prestito con diritto che diventa obbligo a condizioni non scontate. Come, per esempio, il fatto che Camara giochi almeno il 70% delle partite stagionali e la qualificazione in Champions League da parte della Roma. Il centrocampista guineano potrebbe arrivare in città già domani e oggi si dovrebbe chiudere definitivamente la trattativa.

Un altro colpo, dunque, per Mourinho dopo Belotti. Continua il grande mercato per la Roma che vuole tornare in Champions League e completare la squadra a immagine e somiglianza dello Special One. La sensazione è che manchi solo un difensore centrale per definire veramente completa la Roma che, oltre al campionato, proverà ad arrivare in fondo anche all’Europa League dopo il successo in Conference della scorsa stagione.