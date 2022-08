“Ha già svolto le visite”: Roma, che regalo per Mourinho dopo la Juventus

Nemmeno il tempo di finire la partita contro la Juventus e per la Roma di José Mourinho arriva una grandissima novità.

Il big match di giornata tra Juventus e Roma si è concluso sul risultato di 1-1. Ci ha pensato Vlahovic ad aprire il match, mentre nella ripresa è arrivato il pareggio di Abraham. Un punto per ciascuno, ma umori completamente opposti.

In casa Juventus infatti sono sorte diverse polemiche sulla prestazione. Allegri è al centro di una piccola contestazione con alcuni tifosi più facinorosi che già stanno spingendo per un eventuale esonero. Umore opposto in casa Roma, dove Mourinho può esultare, anche se non si tratta di qualcosa che riguarda il campo.

Andrea Belotti infatti è ormai un calciatore della Roma. L’ex attaccante del Torino, lungamente inseguito dai giallorossi, è in procinto di trasferirsi all’ombra del Colosseo. Il giornalista Niccolò Ceccarini riporta: “Già svolte le visite mediche di Belotti con la Roma. Manca solo la firma sul contratto triennale che lo legherà ai giallorossi.”

Roma, arriva Belotti: il Gallo saluta ‘in ritardo’ il Torino

Belotti era svincolato dallo scorso 30 giugno dopo che il suo contratto con il Torino era terminato. Nonostante i praticamente due mesi passati nel limbo dei parametro zero, il Gallo ha comunque voluto omaggiare sui social i suoi ex tifosi con un lungo post in cui ripercorre questi lungi anni.

“Sono arrivato che ero poco più di un ragazzino.” si legge in un estratto del post su Instagram corredato da una foto ad una commemorazione per il Grande Torino. “Me ne vado da uomo e da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto in questi anni. Non sarà mai un addio perché il Torino rimarrà per me sempre casa.”