Non solo Belotti: Roma, visite mediche per l’erede di Wijnaldum

Roma scatenata in questi giorni. Non solo Belotti, i giallorossi mettono a segno anche un altro colpo per sostituire Wijnaldum

E’ una Roma attivissima sul mercato. In questi giorni i giallorossi hanno risolto il problema attaccante andando a tesserare l’ex Torino Andrea Belotti. Il Gallo è solo l’ultimo colpo di un mercato di altissimo profilo condotto dalla dirigenza sotto la supervisione di Mourinho.

Prima di Belotti infatti erano arrivato anche Paulo Dybala, svincolatosi dalla Juventus, e Nemaja Matic che aveva concluso il suo lungo contratto con il Manchester United. Altro colpo di alti livello che aveva fatto impazzire il popolo giallorosso era stato quello di Georgino Wijnaldum, arrivato il prestito dal PSG.

L’olandese però, dopo solo una presenza con la maglia giallorossa, ha dovuto alzare bandiera bianca. Colpa di uno scontro in allenamento con Afena-Gyan. Per Wijnaldum frattura della tibia e rientro previsto orientativamente per l’inizio del prossimo anno. Ecco quindi che la Roma è tornata sul mercato per trovare un sostituto. E il prescelto è Camara dell’Olympiakos.

Roma, in arrivo anche Camara: domani le visite mediche

I giallorossi hanno chiuso anche quest’altro colpo. Come riporta Sky Sport tutti gli accordi tra le parti sono stati trovati. Camara domani arriverà a Roma e si sottoporrà alla visite mediche di rito.

Centrocampista classe ’97 Camara ha avuto, prima delle quattro stagioni all’Olympiakos esperienze anche in Francia all’Ajaccio. Con la maglia della squadra corsa ha collezionato 51 e 3 gol. Decisamente più impattante il suo apporto all’Olympiacos. Sono infatti 181 le presenza con la maglia biancorossa e 19 i gol. Un bottino non indifferente che porterà a Roma. Per la gioia di Mourinho che, a questo punto, oltre a godere del secondo colpo a stretto giro dopo Belotti potrà anche attende con più serenità il recupero di Wijnaldum.