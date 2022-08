“Ufficialità in arrivo”: Roma inarrestabile, salti di gioia per Mourinho

Ormai manca solo l’ufficialità, ma il colpo tanto atteso da parte di tutti i tifosi Roma è in dirittura d’arrivo: Mourinho può esultare.

La Roma è certamente una delle squadre che si è mossa maggiormente sul mercato, puntando soprattutto sul mercato degli svincolati. Sono arrivati Dybala e Matic. Oltre all’arrivo in prestito di Georgino Wijnaldum, al momento purtroppo infortunato.

Negli ultimi giorni però i giallorossi hanno chiuso un altro colpo a parametro zero. Un colpo a dire la verità lungamente inseguito, dove però nell’ultimo periodo è stata trovata la quadra. Stiamo parlando di Andrea Belotti, ex attaccante del Torino attualmente svincolato.

Già nella giornata di ieri erano circolate notizie di una chiusura della trattativa. Quest’oggi il collega Nicolò Schira ne da conferma, parlando di “ufficialità in arrivo”. Schira si sbilancia anche sulle cifre del contratto che legherà Belotti al club giallorosso. Un triennale da 3 milioni di euro netti l’anno.

Belotti nuovo attaccante della Roma, la lettera di addio al Torino

Andrea Belotti si era svincolato lo scorso 30 giugno, interrompendo così il suo lungo matrimonio con il Torino. Il Gallo nella giornata di ieri aveva comunque voluto omaggiare sui social i suoi ex tifosi scrivendo un lungo post su Instagram di saluto.

“Cari tifosi del Torino è difficile spiegare cosa si prova dopo ben sette stagioni vissute insieme.” le parole di Andrea Belotti nel post su Instagram corredato da una foto ad una commemorazione per il Grande Torino. “Arrivato che ero poco più di un ragazzino, me ne vado da uomo e da padre di famiglia. Sono però consapevole di aver dato tutto in questi anni per il Toro, la maglia granata e i tifosi. Questo non sarà mai un addio perché il Torino rimarrà per me sempre casa.”