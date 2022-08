Juventus, la sentenza dopo il pareggio è spiazzante: Allegri sotto accusa

La Juventus di Max Allegri non ha convinto neppure con la Roma nonostante un primo tempo autoritario: ancora critiche per tecnico e dirigenza

Cinque punti in tre partite. La Juventus non decolla. I bianconeri hanno mancato la vittoria contro la Roma. La formazione di Max Allegri è passata in vantaggio quasi subito e nel primo tempo è sembrata capace di poter gestire senza difficoltà la partita ma nella ripresa la squadra di Mourinho ha trovato il pareggio.

Il secondo pari consecutivo alimenta qualche perplessità nei confronti dell’undici bianconero, che si era fermato una prima volta contro la Sampdoria. In quel caso bloccato sullo 0-0 al Marassi. Mercoledì, Bonucci e compagni hanno la possibilità di ritrovare la vittoria nel match casalingo contro lo Spezia. Intanto, arrivano ancora critiche.

Juventus, da Sconcerti un’altra bocciatura: “Ha calciato soltanto su punizione, Paredes non è un rifinitore”

Mario Sconcerti boccia l’accorgimento che la Juventus ha in mente per puntellare la rosa. Il giornalista ne ha parlato sul ‘Corriere della Sera’. “La Juventus non risolve i suoi problemi, alcuni stanno diventando abituali. Nel primo tempo ha giocato bene davanti ad una Roma timida e scossa dal gol preso in avvio. Nonostante ciò però non è mai riuscita a diventare pericolosa. Ha segnato su punizione e tirato con Cuadrado ancora su punizione”, ha scritto Sconcerti.

Il giornalista ha poi concluso facendo una riflessione di natura tecnico tattica considerato l’imminente arrivo dell’ex Roma Leandro Paredes. “La Juventus costruisce poco e in attacco gioca soltanto sulle seconde palle. Crescerà ma non con Paredes, che è un altro ottimo mediano. L’argentino non è un rifinitore”. Critiche velate non solo per Allegri, dunque, ma anche per la dirigenza.