“Fuorigioco evidente”: Salernitana-Sampdoria, duro sfogo in diretta tv

Un vero e proprio sfogo in diretta tv dopo una sconfitta molto pensate. E’ successo dopo Salernitana-Sampdoria, anche una frecciata all’arbitro.

Un avvio di campionato davvero complicato per la Sampdoria. Tre partite che hanno visto i blucerchiati portare a casa un solo punto, quello conquistato alla seconda giornata contro la Juventus. Poi due sconfitte, all’esordio con l’Atalanta e quella di oggi in casa della Salernitana, quest’ultima indubbiamente la più dolorosa. Dai ragazzi di Marco Giampaolo i tifosi si aspettano evidentemente molto di più, e saranno i prossimi giorni già decisivi.

L’allenatore ha bisogno di imprimere una personalità più forte alla sua squadra, soprattutto da sfruttare all’interno di quelle partite dove i valori sulla carta sono superiore o quanto meno paragonabili. Oggi contro la Salernitana, dopo un pareggio tutto sommato positivo e l’amara sconfitta contro la Dea, ci si aspettava indubbiamente molto di più. Il risultato, poi, porta in essere un passivo davvero pesante da digerire.

Sampdoria, Giampaolo si sfoga in diretta: anche frecciata all’arbitro

E cosi nel post partita è stato Marco Giampaolo a mettere in primis la faccia dopo una sconfitta pesantissima, che in questa prima fase del campionato ridimensiona in maniera consistente le ambizioni delle squadra ma anche l’entusiasmo e la fiducia del pubblico nei confronti del gruppo blucerchiato.

“È una partita incommentabile, abbiamo peccato di presunzione, una squadra come la nostra deve avere un livello d’umiltà eccellente”, ha spiegato Giampaolo ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la partita. “Non possiamo nemmeno recriminare, il fuorigioco sul primo gol è evidente perché la linea è sbagliata dalla mia prospettiva – ha aggiunto l’allenatore, con una frecciata evidente all’arbitro -. Ma non puoi recriminare, devi andare zitto a casa”, le parole di Giampaolo.