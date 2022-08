L’Atalanta espugna il Bentegodi. Super Salernitana, Giampaolo nei guai

L’Atalanta ha battuto 0-1 il Verona di Cioffi. Nell’altro match c’è stato il successo netto della Salernitana sulla Sampdoria.

La prima vera occasione della partita è del Verona al 15’ con il tiro di Lasagna che termina di poco a lato. I padroni di casa giocano meglio, ma al 36’ c’è il colpo di testa di Okoli, su calcio di punizione battuto da Malinovskyi, che sorvola la traversa.

Al 40’ sbaglia de Roon che consente ad Ilic di partire, ma il suo tentativo termina di pochissimo fuori. Trascorre un minuto ed è l’Atalanta a farsi vedere con Lookman: bravo Montipò a respingere in corner. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0, anche se il Verona ha fatto qualcosa in più rispetto agli uomini di Gasperini.

La ripresa inizia con il tentativo di Ederson: sfera che termina di poco a lato. L’Atalanta ha un altro piglio in questa seconda frazione di gara, considerando che passa anche in vantaggio al al 51’ con Koopmeiners. Bel gol dell’olandese, che ha battuto Montipò con una conclusione dalla distanza.

L’Atalanta porta a casa tre punti importanti. La Sampdoria crolla a Salerno

Al 62’ c’è la risposta del Verona con la conclusione di Tameze: blocca Musso. Dopo due minuti, il team di Cioffi prende la traversa con il pallonetto di Lazovic. Gran partita al Bentegodi, visto che l’azione seguente i bergamaschi sfiorano il secondo gol con Malinovskyi: Montipò respinge con il piede.

Gli ultimi venti minuti sono contraddistinti dagli attacchi del Verona e dai contropiedi dell’Atalanta, con quest’ultima che sbaglia più di una volta il ko: prima con Ederson e poi con Zortea. All’81’ Lazovic la mette in mezzo: c’è una deviazione di de Roon che non termina troppo lontano dalla porta di Musso. Trascorrono sei minuti e ci tenta Toloi: respinge Montipò. Il match si conclude con l’occasione per Lazovic, ma l’estremo difensore atalantino è bravo a respingere. Nell’altra sfida del pomeriggio c’è stata la netta vittoria della Salernitana per 4-0 contro la Sampdoria di Giampaolo. Per i campani hanno segnato i vari Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim.

La classifica aggiornata

Milan 7, Lazio 7, Torino 7, Roma 7, Atalanta 7, Napoli 6*, Inter 6, Juventus 5, Salernitana 4, Fiorentina 4*, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Bologna 1, Empoli 1*, Sampdoria 1, Verona 1, Lecce 0*, Cremonese 0, Monza 0.

*= una gara in meno