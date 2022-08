Calciomercato Bologna, doppio addio per Mihajlovic? Annuncio del club

Dopo la sconfitta del suo contro Bologna contro il Milan, Mihajlovic potrebbe dire addio due calciatori ‘per colpa’ del calciomercato

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non ha cominciato alla grande la stagione, anzi. I rossoblù, infatti, hanno totalizzato solo un punto dopo le prime tre giornate di campionato, visto che hanno perso contro la Lazio e contro il Milan ed hanno pareggiato in casa contro il Verona di Gabriele Cioffi per 1-1.

Il calendario non ha di certo aiutato il Bologna, visto che ha affrontato in trasferta due grandi del nostro campionato. Tuttavia se il match contro la Lazio è stato combattuto, quello con il Milan è stato a senso unico. Il team di Sinisa Mihajlovic, di fatto, sabato non ha mai dato la sensazione che potesse strappare almeno un punto a San Siro.

Dopo la sconfitta rimediata contro i rossoneri, il Bologna è atteso adesso da una sfida sicuramente alla sua portata. Gli emiliani, infatti, ospiteranno giovedì prossimo al Dall’Ara la Salernitana. Il gruppo di Davide Nicola arriva al match dal grande successo contro la Sampdoria per 4-0, ma i rossoblù dovranno comunque fare di tutto per strappare i tre punti. Tuttavia Sinisa Mihajlovic potrebbe fare a meno di due giocatori per il match contro i campani.

Calciomercato Bologna, Di Vaio: “Cessioni di Mbaye e Diijs? Stiamo parlando con i loro agenti”

Marco Di Vaio, infatti, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Joaquin Sosa, non ha escluso gli addii di Mbaye e Dijks. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Bologna: “Stiamo parlando con gli agenti di entrambi i calciatori. C’è grande rispetto per quello che ha fatto Ibrahima qui, sia come uomo che come calciatore”.

L’ex bomber ha poi concluso il suo intervento: “Mbaye ha sempre dato il massimo per questa maglia, è un ragazzo veramente straordinario. Se si dovesse trovare la soluzione, saremmo contenti perché c’è tanto rispetto per lui. Questi sono i due calciatori con cui stiamo parlando, ovviamente tramite i loro agenti”.