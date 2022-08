“È un nuovo giocatore del Bologna”: colpo per Mihajlovic, ora è ufficiale

Colpo del Bologna che in questi ultimi giorni di mercato riesce a rinforzare la rosa con un’ottima pedina per il tecnico Sinisa Mihajlovic

Anche il Bologna in queste ultime giornate di calciomercato si sta muovendo per puntellare la rosa. I felsinei sono ormai alla quinta stagione con il tecnico serbo in panchina. Una delle collaborazioni professionali più longeve.

E’ naturale quindi che la società abbia molta fiducia nell’ex mister, tra le altre, di Milan e Torino. Una fiducia dimostrata anche dal fatto che, in questo mercato, i rossoblù hanno comunque cercato di puntellare le lacune della rosa al fine di dare al tecnico quanta più sicurezza possibile.

L’ultimo colpo in arrivo è quello di Nikola Moro. Centrocampista croato ma con origini italiane arriva in prestito dalla Dinamo Mosca. A comunicarlo, attraverso i suoi canali ufficiali, è stato lo stesso Bologna che ha anche rivelato come l’acquisizione a titolo temporaneo possa trasformarsi in futuro in un trasferimento a titolo definitivo. Infatti la formula con cui Moro si trasferisce a Bologna è quella del prestito con diritto di riscatto.

Bologna, rinforzo per il tecnico Mihajlovic: arriva il centrocampista Moro

Centrocampista croato, ma con evidenti origini italiane, classe 1998, Nikola Moro si è parecchio fatto apprezzare in patria con la maglia della Dinamo Zagabria. Con il club della capitale croata Moro ha collezionato, tra prima e seconda squadra, quasi 150 presenze, condite da 17 reti.

Nel 2020 il passaggio alla Dinamo Mosca, squadra della massima serie russa, dove, in due stagioni piene, più uno spezzone della terza, ha timbrato il cartellino per ben 66 volte, andando a segno 5 volte. Da segnalare anche gli ottimi numeri nelle rappresentative nazionali croate che hanno portato, quest’anno, anche al suo esordio con la nazionale maggiore nel match amichevole contro la Bulgaria.