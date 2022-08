Calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli: annuncio ufficiale, è fatta

Dopo la vittoria del suo Milan contro il Bologna, per Stefano Pioli è arrivata un’altra buona notizia in sede di calciomercato.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta di Gasperini, il Milan ha battuto sabato sera il Bologna di Sinisa Mihajlovic con il risultato di 2-0. I marcatori della gara di San Siro sono stati Leao e Giroud, servito da un assist al bacio sempre del calciatore portoghese.

Un altro giocatore di Stefano Pioli che ha disputato un gran partita contro gli emiliani è stato sicuramente Charles De Ketelaere. Il belga, infatti, è stato tra i protagonisti, visto che ha anche servito l’assist a Leao per la prima rete rossonera.

Tuttavia l’ex Brugge non ha fornito solo il passaggio vincente a Leao ma ha compiuto anche altre ottime giocate, dando così ai tifosi rossoneri una piccola anteprima delle sue qualità tecniche. De Keteleare è certamente il colpo più importante di Maldini e Massara in questa sessione di mercato estiva, visti i 35 milioni di euro spesi per prenderlo, ma i due dirigenti milanisti hanno chiuso in queste ore anche per un altro calciatore.

Calciomercato Milan, è ufficiale l’arrivo di Thiaw

Il Milan, infatti, dopo le visite mediche di questa mattina, ha ufficializzato l’ingaggio dallo Schalke 04 di Malick Thiaw. Il giovane difensore centrale, classe 2001, è stato prelevato dal club tedesco per circa 6 milioni di euro.

Thiaw ha firmato un contratto fino al 2027 e prenderà il posto in rosa di Alessio Romagnoli, il quale si è trasferito ad inizio estate alla Lazio di Maurizio Sarri a parametro zero. Dopo il difensore centrale, il Milan cercherà di prendere un centrocampista in questi ultimissimi giorni di mercato. Il nome più ‘caldo’ è sicuramente quello di Vranckx del Wolfsburg.