Senza spazio al Tottenham di Conte, la Cremonese è ad un passo dal chiudere il colpo. Un problema però potrebbe frenare il tutto.

La Cremonese è alle prese con gli ultimi movimenti di mercato. Il club neopromosso in questa stagione non ha ancora trovato i primi punti. Sono infatti arrivate ben tre sconfitte consecutive nelle prime tre uscite.

Dopo il ko all’esordio contro la Fiorentina, altre due sconfitte di misura contro la Fiorentina. Naturale quindi che la società cerchi di sfruttare queste ultime giornate in cui il calciomercato è aperto per puntellare la rosa e regalare al tecnico Alvini un parco giocatori in grado di macinare i primi punti.

Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Pape Sarr del Tottenham. Stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira, l’accordo per il prestito sarebbe ad un passo. Sarr è ormai fuori dai piani di Antonio Conte e per lui una soluzione in Italia si sarebbe prestata ottimamente ad un rilancio della carriera.

Cremonese, per Sarr accordo quasi trovato. Ma un’imprevisto potrebbe far saltare tutto

La sfortuna però potrebbe mettersi in mezzo e far saltare tutto. Sebbene Conte non abbia espresso nessuna perplessità circa l’addio di Sarr, l’infortunio accorso a Bentancour potrebbe di fatto cambiare gli scenari.

L’ex Juventus è infatti stato vittima di un infortunio alla testa e stando a quanto riporta il collega di Sky Gianluca Di Marzio, dalle parti di Londra starebbero pensando di trattenere Sarr per far fronte all’indisponibilità imprevista. Bisognerà quindi attenere le prossime ore per capire se davvero Bentancour blocca Sarr, oppure alla fine la trattativa si sbloccherà e la Cremonese potrà abbracciare il suo nuovo acquisto.