Milan, Maldini scatenato: pesca in Bundesliga, talento a centrocampo

Il Milan non si ferma. Un altro colpo in vista per la squadra rossonera, Paolo Maldini scatenato negli ultimi giorni di calciomercato.

Dopo aver pareggiato contro l’Atalanta di Gasperini, il Milan ha battuto sabato sera in maniera convincente e netta il Bologna di Sinisa Mihajlovic per 2-0. Il risultato del match di San Siro, infatti, non è mai stato in discussione, visto anche il gol di Leao arrivato al 21’. I rossoneri hanno chiuso poi la pratica nella ripresa con Giroud.

Tra le migliori prestazioni degli uomini di Stefano Pioli, oltre a quella di Leao, bisogna annoverare anche quella di Charles De Ketelaere. Il belga, di fatto, è stato l’autore dell’assist per il gol del portoghese, ma è stato anche protagonista di altre ottime giocate.

De Ketelaere è sicuramente il fiore all’occhiello del mercato di quest’estate del Milan, considerando sia la lunga trattativa con il Club Brugge che per i 35 milioni di euro spesi da Maldini e Massara per acquisire le sue prestazioni. Tuttavia il calciomercato non è certamente finito al belga, anzi.

Milan, Maldini pesca in Bundesliga: pronto un altro colpo

Secondo quanto riportato su ‘Twitter’ da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, il Milan sta infatti trattando con il Wolfsburg per Aster Vranckx. I rossoneri stanno trattando sul prestito con clausola di opzione di acquisto intorno ai 11 milioni di euro, mentre il club tedesco vorrebbe fissare la clausola a 13 milioni di euro. Le trattative, quindi, proseguiranno nella giornata di domani.

Il Milan, intanto, ha preso anche il difensore Malick Thiaw. Il giovane difensore tedesco, classe 2001, è stato preso dallo Schalke 04 per circa 6 milioni di euro. Il calciatore è sbarcato ieri a Linate ed oggi effettuerà le visite mediche di rito.