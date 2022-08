Milan, l’affare non si fa: è ufficiale, risposta a sorpresa di Maldini

Costretto a cambiare obiettivo. In queste ore c’è stata la svolta per il Milan: saltato ufficialmente l’affare, è subito arrivata la risposta di Maldini.

Il Milan sta provando a sfruttare il mercato fino alla fine di questa sessione estiva. Gran lavoro per Paolo Maldini, con Stefano Pioli che ha la necessità di portare in rosa ancora qualche elemento per definire la squadra definitivamente completa. Ecco perchè la dirigenza sta lavorando su diversi tavoli. Mancano pochi giorni, ed è anche chiaro che con il passare del tempo si debba rinunciare anche a qualche nome che si è era messo in lista.

A centrocampo cosi come in difesa, c’è da lavorare nelle ultime ore. La squadra rossonera ha mostrato ovviamente delle buone cose in questo avvio di stagione. La vittoria all’esordio contro l’Udinese, la frenata con l’Atalanta ma ancora ieri il successo con il Bologna. C’è, però, bisogna ancora di qualcosa oltre ai nomi già presi in questa sessione estiva.

Milan, Onyedika va in Belgio: è ufficiale, Maldini risponde subito

E cosi uno dei nomi che il Milan seguiva ormai da diverse settimane è quello di Rafael Onyedika, difensore che fino a qualche ora fa militava nel Midtjylland. Un profilo giovane ed interessate, esattamente quello che Maldini e Massara hanno cercato durante tutti gli ultimi mesi. Eppure, in queste ore c’è stata la svolta improvvisa.

Onyedika è diventato un nuovo calciatore del Club Brugge. La squadra belga si è assicurata le prestazioni del talento classe 2001. Brutta notizia per Maldini, che puntava sul difensore. Eppure, la dirigenza rossonera non sta di certo a guardare: cosi il Milan ha messo nel mirino un altro giovane talento, Malick Thiaw, classe 2001 dello Schalke 04 che in questi ore è atterrato a Linate e sarà quasi sicuramente un nuovo difensore di Stefano Pioli.