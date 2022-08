“In sede per firmare”: calciomercato Milan, Maldini ha chiuso un altro colpo

Milan, l’ufficialità è davvero ad un passo. L’obiettivo di fine mercato è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto ufficialmente.

Il Milan di Stefano Pioli è ancora al lavoro per rinforzare la rosa. Con il calciomercato estivo vicinissimo al gong finale, Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara proseguono, senza sosta, per completare l’organico da mettere a disposizione dell’allenatore. L’obiettivo, quest’anno, è provare a bissare il successo del campionato scorso.

Per farlo, però, sarà necessario l’aiuto di tutti. Nonostante il club rossonero abbia già messo a segno diversi colpi durante la sessione estiva di mercato, l’operato di Paolo Maldini e di Frederic Massara non è ancora finito.

Calciomercato Milan, Thiaw in sede per firmare

Il duo di dirigenti rossoneri lavorano senza sosta per assecondare i desideri dell’allenatore e per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa. L’ultimo arrivato, in ordine di tempo, sarà Malick Thiaw. Il difensore classe 2001, di proprietà dello Schalke 04, è corteggiato da diverse settimane.

Quella di oggi, però, sarà la sua prima serata da giocatore del Milan. Questa mattina il giocatore si è recato a ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche di routine e gli esami clinici di consuetudine. Dopo gli accertamenti, di corsa al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, pochi minuti fa, invece, il calciatore è arrivato a Casa Milan per mettere nero su bianco e firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.