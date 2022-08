Milan, che mazzata per Pioli: due big saltano il Sassuolo

Il Milan domani giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Pioli però dovrà fare a meno di due big

Il Milan viene dalla vittoria di San Siro contro il Bologna, che ha fatto riprendere la corsa della squadra di Pioli verso il secondo scudetto dopo il pari di Bergamo. Una prestazione convincente, soprattutto da parte di Rafael Leao e di Olivier Giroud, entrambi a segno, ma anche di Charles De Ketelaere. E domani, nel turno infrasettimanale, davanti i rossoneri si ritroveranno il Sassuolo.

Il Sassuolo è da sempre una squadra ostica per il Milan, ma la scorsa stagione, al Mapei Stadium, è arrivato il trionfo per la vittoria dello scudetto dopo undici anni. Una splendida cavalcata finita, infatti, con una vittoria netta dei rossoneri. Domani le cose stanno diversamente, è solo la quarta giornata di un campionato anomalo e Pioli dovrà fare a meno di due elementi importanti come Divock Origi e Ante Rebic.

Sassuolo-Milan, out Origi e Rebic

E’ notizia dell’ultim’ora quella dei problemi fisici per Divock Origi e Ante Rebic. I due saranno costretti a saltare Sassuolo-Milan: l’attaccante belga ha avuto una lieve infiammazione, mentre il croato un problema alla schiena. Domenica c’è il derby con l’Inter e Pioli non ha intenzione di rischiare. Una partita che potrebbe perdere altri pezzi importanti dopo l’affaticamento muscolare subito da Romelu Lukaku.

Origi, infatti, non è ancora al 100% e Pioli ha preferito lasciarlo a Milanello. La partita è in programma domani alle 18:30, i vari Leao e Giroud saranno costretti agli straordinari. Sta per iniziare il lungo ciclo infernale di una partita ogni tre giorni e sarà necessario effettuare i cambi giusti quando, chiaramente, gli allenatori potranno farlo.