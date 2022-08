Milan, Maldini fa sul serio: offerta ufficiale, i tifosi sognano

Offerta ufficiale da parte del Milan per il giocatore, Paolo Maldini fa sul serio e i tifosi rossoneri sognano

Il Milan in questi ultimi giorni di mercato deve completare la rosa per permettere a Stefano Pioli di essere competitivo come la scorsa stagione. Paolo Maldini, dunque, insieme a Massara si è adoperato per consegnare al tecnico rossonero Malick Thiaw. Operazione definita ed ecco che arriva il tanto desiderato difensore centrale, dopo l’addio a parametro zero di Alessio Romagnoli.

Ma non è finita qui. Il Milan ha iniziato a trattare anche Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg. In quel ruolo, Pioli è scopertissimo dopo l’addio di Franck Kessie. Pobega non è adatto a un centrocampo a due, almeno per ora, e Adli non è al livello di Bennacer e Tonali. Ecco perché Maldini vuole dare una valida alternativa ai due titolari, altrimenti il downgrade in quella zona di campo sarebbe eccessivo.

Milan, offerta ufficiale per Vranckx

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan ha avanzato al Wolfsburg la prima offerta ufficiale per acquistare Aster Vranckx. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro. Maldini si è avvicinato molto alle richieste del club tedesco, il belga era arrivato per otto milioni dal Mechelen e ha giocato ventinove partite in Bundesliga, segnando anche due gol.

Vranckx manderebbe avanti il progetto del Milan sui giovani, visto che si tratta di un classe 2002 che potrebbe ancora migliorare moltissimo. E Pioli è abituato a lavorare con un gruppo che ha giovani talenti da migliorare e poi rendere dei campioni: è il caso di Sandro Tonali, che in quella posizione si è anche conquistato la convocazione con la Nazionale italiana.