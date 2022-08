Roma-Monza, guai per il tecnico: tripla assenza pesante

Domani all’Olimpico ci sarà il match tra la Roma ed il Monza, ma uno dei due tecnici dovrà fare a meno di ben tre giocatori.

Dopo due le vittorie consecutive contro la Salernitana e la Cremonese, la Roma ha pareggiato sabato scorso contro la Juventus di Allegri per 1-1. I giallorossi contro la ‘Vecchia Signora’ hanno mostrato due facce: una bruttissima nel primo tempo ed un’altra più vogliosa e più determinata nella seconda frazione di gara.

Lo stesso Mourinho ha ribadito la cattiva prestazione da parte dei suoi nei primi 45 minuti del match contro la Juventus: “Mi sono vergognato di allenarli. Abbiamo avuto molta fortuna nel pareggiare questa gara. Parlo soprattutto dell’atteggiamento. Nel secondo tempo, invece, siamo entrati in modo completamente diverso”.

La Roma scenderà di nuovo in campo domani sera per affrontare all’Olimpico il Monza neopromosso di Berlusconi e Galliani. Il club biancoscudato, nonostante la super campagna acquisti, ha cominciato malissimo il proprio campionato, visto che ha perso le prime tre giornate di campo. Ma per Stroppa le brutte notizie non sono finite, anzi.

Roma-Monza, Stroppa dovrà fare a meno di tre calciatori

Lo stesso Monza, infatti, ha ufficializzato con un comunciato ben tre assenze per la gara di domani contro la Roma: Pablo Mari, D’Alessandro e Andrea Ranocchia. Tutti questi e tre calciatori non saranno a disposizione di Stroppa per tre infortuni.

Il problema dell’ex nerazzurro è molto più grave (distorsione alla caviglia e frattura composta del perone, mentre i ko di D’Alessandro e Pablo Mari richiedono molto meno tempo per recuperare: visto che l’ex Spal ha rimediato una lesione all’adduttore sinistro ed il difensore spagnolo ha riportato una lesione all’addome.