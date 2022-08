Monza, l’appello a Galliani sul mercato: tifosi spiazzati

Il Monza ha bisogno di altri acquisti. E’ questo l’appello che è giunto ad Adriano Galliani per quanto riguarda il mercato dei biancorossi.

In questo calciomercato il Monza è stato uno dei club che si è mosso maggiormente. Per la prima stagione della sua storia in Serie A, che coincideva anche con il ritorno nel grande calcio per il duo Berlusconi-Galliani, non si sono badate a spese.

Un mercato ampio e importante per una neopromossa. Mercato che però, in questo momento, non sta dando particolari frutti. Sono infatti tre le sconfitte su altrettante uscite stagionali che gli uomini di Stroppa hanno dovuto incassare.

Passi per il ko di Napoli al Maradona contro gli azzurri, anche se un 4-0 è sempre un 4-0, ma anche contro le abbordabili Udinese e Monza il bottino finale recita zero punti. In vista del match contro la Roma è lo stesso tecnico Stroppa a lanciare l’allarme e a chiedere alla società di intervenire con qualche altro colpo di mercato.

Monza, Stroppa lancia l’allarme: “Servono altri acquisti”

“Secondo me la rosa in questo momento non è completa.” ha esordito Stroppa in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Una dichiarazione per certi versi inaspettata, visto l’impegno profuso dalla società lombarda sul mercato. Eppure il tecnico individua lucidamente alcune mancanze che sono costate i primi punti stagionali.

“Con l’Udinese siamo venuti meno nel momento topico.” ha specificato Stroppa. “Certe cose le risolvi con calciatori di personalità. Le situazioni individuali e le situazioni tattiche le alleni in settimana, ma poi in certi frangenti tocca al calciatore metterci del so. In questo momento paghiamo anche il fatto che i nostri migliori elementi non sono in condizione. Sono convinto che con qualche ritocco questa rosa potrà essere molto più competitiva.”