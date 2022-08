Calciomercato Bologna, colpo in attacco: l’ufficialità fa gioire i tifosi

Colpo in attacco per il Bologna. Adesso è ufficiale, il calciatore ha espletato tutti i passaggi e sarà a disposizione di Mihajlovic

Anche il Bologna è alle prese con gli ultimi movimenti di mercato. I felsinei che hanno cominciato la stagione con due ko contro Lazio e Milan e un pari contro l’Hellas Verona, sono alla ricerca degli ultimi ritocchi per dare a Sinisa Mihajlovic, uno dei tecnici in questo momento più a lungo sulla panchina dello stesso club, una rosa completa e competitiva.

In tal senso l’ultimo movimento rappresenta un vero e proprio salto di qualità per i rossoblù, che integrano il loro reparto offensivo con un giovane talento del Bayern Monaco. A lungo inseguito, Joshua Zirkzee è un nuovo calciatore del Bologna. Si trasferisce in Italia a titolo definitivo.

A comunicarlo è lo stesso club bolognese che ripercorre, nel lungo comunicato, la storia calcistica del ragazzo. Zirkzee, centravanti classe 2001, ritenuto uno dei maggiori prospetti europei del ruolo, è il sesto calciatore dei Paesi Bassi a vestire la maglia rossoblù del Bologna e a calcare il campo del Dall’Ara.

Bologna, ecco Zirkzee. Per lui si tratta di un ritorno in Italia

Non è però la prima volta che l’attaccante ormai ex Bayern Monaco calca i campi del nostro campionato. Zirkzee infatti, nel 2021, aveva già vestito la maglia del Parma per metà campionato. Arrivato a gennaio era uno degli uomini su cui puntavano gli emiliani per ottenere la salvezza.

Purtroppo una serie di problemi fisici l’hanno limitato nella sua esperienza al Parma. Solo 4 presenze e nessuna rete. Adesso però Zirkzee, dopo l’esperienza all’Anderlecht (18 gol in 47 partite) arriva in Italia con presupposti totalmente diversi. Già pronto a mettersi a disposizione di Mihajlovic, i tifosi del Bologna sono ansiosi di vedere cosa il classe 2001 potrà apportare alla causa felsinea.