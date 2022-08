Inter, sorpresa Skriniar: finale di mercato al cardiopalma

Finale di mercato dell’Inter al cardiopalma per Skriniar, dopo le parole di Galtier in conferenza stampa

La conferenza stampa di oggi di Christophe Galtier ha dato tanti spunti interessanti. L’allenatore del PSG ha sostanzialmente dato il via libera all’operazione Paredes per la Juventus, che vestirà bianconero al termine di una trattativa lunghissima. Restano però alcuni nodi da risolvere a Parigi e uno di questi è Keylor Navas, da tempo nel mirino del Napoli che aspetta dei segnali positivi per la risoluzione contrattuale. In entrata, invece, c’è Milan Skriniar.

Skriniar è il difensore centrale scelto dal Paris Saint-Germain per il presente e per il futuro. L’allenatore del PSG, in conferenza, ha parlato della trattativa con l’Inter per il difensore e del mancato accordo con il club nerazzurro. Secondo i parigini, almeno fino a questo momento, lo slovacco vale 50 milioni di euro. Marotta non è dello stesso avviso e infatti successivamente l’ad dell’Inter ha deciso di togliere il giocatore dal mercato.

Inter, Galtier non molla Skriniar

Alla vigilia di Tolosa-PSG, queste le parole di Galtier su Skriniar: “Il mercato riserva sempre delle sorprese. La trattativa è complicata, ma non è ancora finita. Seguiamo da tempo il difensore slovacco. Dobbiamo rispettare la posizione dell’Inter, ma tutto è ancora possibile”. Saranno dunque giorni tesissimi per il club nerazzurro e per i propri tifosi. Soprattutto se il PSG dovesse avanzare una nuova offerta sul gong superiore ai 50 milioni delle scorse settimane.

Questo potrebbe portare alla cessione di Skriniar, visto che i problemi economici dell’Inter sono noti da tempo. E potrebbe non esserci il tempo per trovare un sostituto all’altezza, visto che il mercato terminerà giovedì 1° settembre alle 20:00. Insomma, tutti col fiato sospeso in attesa di capire la prossima mossa di Galtier.