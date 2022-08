PSG, è tutto vero: annuncio di Galtier, va via da Donnarumma

Il tecnico del PSG Galtier ha deciso di escludere un calciatore dalla lista dei convocati per la trasferta di Tolosa: l’addio è imminente.

Vuole riprendere subito la marcia il PSG in campionato. La squadra di Christophe Galtier nell’ultimo turno è stata fermata in casa dal Monaco. Un punto che ha consentito ai parigini di restare comunque in vetta alla classifica a quota 5, seppur in coabitazione con il Lens ed il Monaco di Igor Tudor. Domani è in programma la trasferta a Tolosa ed il tecnico, alla luce dei recenti sviluppi di mercato, ha deciso di fare a meno di un calciatore ormai in odore di cessione.

Si tratta di Leandro Paredes, il cui sbarco alla Juventus appare sempre più vicino. I contatti tra le parti risultano costanti, con i bianconeri intenzionati a chiudere l’operazione a stretto giro di posta. L’intesa riguardante il costo del cartellino (15 milioni) è stata trovata. Ora, alle due società, non resta altro che stabilire se il trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri avverrà in prestito o in diritto di riscatto.

La fumata bianca, in ogni caso, sembra all’orizzonte. A confermarlo è la decisione, presa oggi da Galtier, di non inserire il nome del regista argentino nella lista dei calciatori convocati per la prossima gara della Ligue 1. “Non farà parte del gruppo per la trasferta di Tolosa” ha detto, nel corso della conferenza stampa pre-partita.

PSG, Paredes verso la cessione: Galtier non lo ha convocato

L’allenatore, durante l’incontro con i giornalisti, è poi andato avanti motivando la propria scelta. “Ha trovato un accordo con la Juventus, la sua testa è già lì. Ho preso la decisione di non convocarlo”. Salvo sorprese, quindi, Paredes lascerà il PSG di Gianluigi Donnarumma in tempi brevi per sbarcare a Torino a stretto giro di posta. Un’operazione importante per la Vecchia Signora, che consentirà di mettere a disposizione di Allegri il regista tanto invocato in queste settimane.

L’ex Roma, in questo primo scorcio di stagione vissuto a Parigi, è rimasto ai margini della formazione titolare totalizzando appena 49 minuti in campo “conditi” comunque da un assist. Ora, per lui, si sta per aprire un nuovo capitolo. La Juventus lo aspetta a braccia aperte. Restano da sistemare i dettagli finali ma intanto Allegri, dopo ore vissute con grande preoccupazione, può finalmente sorridere.