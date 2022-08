Fabian, addio Napoli: lo spagnolo è in viaggio verso Parigi

Fabiàn Ruiz lascia il Napoli. Il giocatore spagnolo è in partenza per la Francia, lo aspetta il Paris Saint Germain di Christophe Galtier.

Ultimi giorni di calciomercato e trattative che vanno definendosi. Il Napoli è stata di sicuro una delle squadre più attive tra acquisti e cessioni. Roboanti gli addii illustri di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina, ed al tempo stesso interessanti quelli di Kvara, Kim, Olivera, Sirigu. Più che interessanti, poi, quelli di Raspadori, Ndombele ed in attesa che si capisca cosa si farà con Keylor Navas. C’è, poi, anche il caso Cristiano Ronaldo che tiene botta e probabilmente catalizzerà l’attenzione fino all’ultimo minuto di questa sessione estiva.

Nel frattempo, però, il Napoli non ha ancora chiuso la campagna cessioni. Diversi titolari sono andati via nel corso di queste settimane, anche se qualcuno alla fine ha resistito come nel caso di Zielisnki che poteva andare al West Ham ma ha fatto valere la sua volontà di restare a Napoli. C’è tempo per un’altra cessione? Pare proprio di si, ed è ormai tutto pronto.

Napoli, Fabiàn se ne va: il PSG lo aspetta, volo in partenza per Parigi

Che Fabiàn Ruiz era ormai destinato a lasciare Napoli, era abbastanza evidente. Il giocatore spagnolo, dopo tre anni passati all’ombra del Vesuvio, proseguirà la sua carriera in Francia. Dell’accordo con il Paris Saint Germain si parla da giorni, in attesa di risolvere alcune questioni (dal lato francese) prima di tentare l’affondo. E cosi, una volta ceduto Ander Herrera e trovata la chiosa definitiva col Napoli, l’affare ora può chiudersi.

Come riportato dalle immagini di ‘SerieANews.com’, il giocatore è in partenza per Parigi. Fabiàn è stato ripreso insieme al suo agente proprio nei momenti subito precedente al decollo che lo porterà in Francia. Nel casse del Napoli entreranno 23 milioni di euro.