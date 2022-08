Serie A, i top della giornata 2 scelti da voi: plebiscito per Kvaratskhelia

Dopo una prima giornata scoppiettante in termini di gol, è arrivato un weekend diverso con meno reti e più pareggi. È stata la domenica di Kvaratskhelia, che trionfa insieme a Radu, Min-Jae Kim, Bennacer.

Continua la nostra scelta di far decidere a voi i migliori per ogni reparto, con una classifica generale a fine stagione in cui premieremo i vincitori. Hanno votato 10979 utenti, li ringraziamo per aver partecipato a questa nostra idea.

Sui nostri canali social e Youtube vi abbiamo proposto nella giornata di ieri i tre migliori portieri e i quattro difensori, centrocampisti e attaccanti che abbiamo individuato, sottoponendo le nostre valutazioni ai vostri voti.

Vi ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Alla seconda giornata trionfa il Napoli, protagonista del poker al Monza. Gli azzurri portano a casa tredici punti, i 5 di Min-Jae Kim, di Kvaratskhelia e i tre di Zielinski, giunto al terzo posto riguardo ai centrocampisti.

La rivincita di Radu, all’Olimpico fa bella figura

Con il 74% dei voti, Radu vince il premio di miglior portiere della seconda giornata. Il portiere della Cremonese ha ottenuto la sua rivincita rispetto all’errore che è costato la sconfitta in pieno recupero contro la Fiorentina.

Non è riuscito ad evitare la sconfitta, sul colpo di testa di Smalling non poteva farci nulla ma ha compiuto tanti interventi importanti soprattutto nel primo tempo, come la doppia parata su Lorenzo Pellegrini e Dybala.

Al secondo posto con il 17% di voti c’è Milinkovic Savic, autore di una buona prova contro la Lazio, rendendosi protagonista anche di buone parate, soprattutto di piede su tiro di Immobile.

La medaglia di bronzo è di Silvestri (9%) che in Udinese-Salernitana ha compiuto due parate di alto livello su Bonazzoli e Candreva, soprattutto quella sul tiro dalla distanza dell’ex Sampdoria.

Non solo Kvaratskhelia, Min-Jae Kim è il “ministro della difesa”

Spezza la linea con disinvoltura, lavora bene sull’uomo, è in crescita anche l’intesa con Rrahmani, Min-Jae Kim contro il Monza ha segnato anche il suo primo gol in Italia. Vince le elezioni riguardo ai difensori portando a casa il 49% dei voti dei nostri utenti.

Al secondo posto con il 28% dei voti ci va Smalling. La Roma contro Salernitana e Cremonese non ha subito gol, Smalling è sempre di più il leader del reparto arretrato, comanda il reparto composto anche da Mancini e Ibanez. Smalling ha anche deciso la partita con una rete di testa su calcio d’angolo, impreziosendo così la sua prestazione.

Al terzo posto, ottenendo il 14% dei voti, ci va Colley che è stato tra i migliori in campo in Sampdoria-Juventus, ha aiutato la squadra di Giampaolo nel momento difficile, quando le energie cominciavano a calare e i bianconeri provavano ad alzare un po’ i ritmi. Ha dato un grande contributo in termini di fisicità e continuità nella concentrazione.

Chiude al 9% l’interista Bastoni, autore non solo di una buona prova a livello difensivo ma anche sotto l’aspetto della costruzione. Funziona la catena di sinistra con lui e Dimarco, è di Bastoni poi lo splendido traversone per il colpo di testa di Lukaku che si è infranto sulla traversa.

Bennacer leader della mediana, è sua la medaglia d’oro

Il Milan non è andato oltre il pareggio a Bergamo ma, nonostante abbia spesso avuto il pallino del gioco in mano, ha rischiato di perderla, era sotto nel punteggio. Ci ha pensato Bennacer a riportare in parità il risultato, con un gol anche di pregevole fattura, si è accentrato da destra e il suo tiro di sinistro a giro ha toccato il palo e si è insaccato in rete.

La medaglia d’argento è di Zielinski, protagonista di una prova d’altissimo livello contro il Monza. A referto ci sono due assist, sul primo gol allunga no-look un pallone verso Kvaratskhelia che poi ha realizzato il tiro a giro decisivo per sbloccare il risultato. Zielinski ha battuto anche il calcio d’angolo per il gol di Min-Jae Kim, che ha inflitto il poker al Monza.

In terza posizione ci va Malinovskyi, un’altra storia particolare di questo weekend. Sembrava destinato all’Olympique Marsiglia in uno scambio con Under, Gasperini ha anche rivelato che l’Atalanta potesse cercare un giocatore con altre caratteristiche, pronto a realizzare più di sei gol all’anno. Malinovskyi ha risposto sul campo segnando il gol del momentaneo vantaggio dell’Atalanta.

Il quarto posto è di Lorenzo Pellegrini, uno dei più continui riguardo alla proposta offensiva nella gara della Roma contro la Cremonese. Ci mette intensità e qualità, è sua la traiettoria da corner che porta al colpo di testa vincente di Smalling.

Che doppietta per Kvaratskhelia, stravince le elezioni dell’attacco

Tutti pazzi per Kvaratskhelia. Il talento georgiano si è presentato al Maradona contro il Monza con una doppietta: un tiro a giro d’alta scuola, con bacio al palo e palla in rete, e una sterzata con conclusione di sinistro ad incrociare nell’angolo opposto.

I nostri utenti l’hanno premiato con un plebiscito, porta a casa l’85% dei voti, rivelandosi dominatore assoluto della nostra classifica.

Insegue al 9% Lautaro Martinez, autore di un bel gol e di una partita in cui si è vista di nuovo la grande intesa con Lukaku.

Al terzo posto con il 3,5% dei voti c’è Arnautovic, che si conferma l’anima del Bologna. Contro il Verona ha fatto gol e guidato l’attacco rossoblù, il Bologna alzava i ritmi quando lui trascinava i compagni.

Berardi, autore in Sassuolo-Lecce di una rete meravigliosa, probabilmente la più bella del weekend, è quarto al 3%.