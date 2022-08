Dybala fa volare la Roma in vetta, l’Inter reagisce e travolge la Cremonese

Quarta giornata che è entrata nel vivo con le vittorie di Inter e Roma. Male le neopromosse Cremonese e Monza, ancora a zero punti.

È una vittoria secca, quella che la Roma rimedia all’Olimpico contro il Monza e che legittima ulteriormente l’1-1 rimediato a Torino. I giallorossi continuano a volare e adesso conquistano il momentaneo primato della Serie A, in solitaria.

Ad illuminare la Capitale è il talento di Dybala. L’ex Juventus fa doppietta e fa 100 gol nel massimo campionato italiano, indirizzando una gara mai realmente aperta. Male davvero la difesa del Monza, che anche nel secondo tempo ha prestato il fianco per il 3-0 di Ibanez.

Per i brianzoli si tratta della quarta sconfitta consecutiva, qualcosa che era accaduto soltanto al Benevento nella nefasta stagione 2017-2018.

Roma a valanga, ma l’Inter non è da meno: che tris dei nerazzurri

Ancora ferma a zero punti in classifica anche la Cremonese di Alvini. I grigiorossi vengono travolti 3-1 da un’Inter rabbiosa e determinata a reagire dopo lo stop contro la Lazio. Ad aprire i giochi è la rete di Correa, mentre Barella e Lautaro Martinez completano la festa. Per la Cremo, invece, la rete della bandiera di Okereke.

Un’ottima risposta della formazione di Inzaghi, che oggi era chiamata a reagire anche dopo l’infortunio ed il lungo stop di Romelu Lukaku. Soprattutto, un biglietto da visita importante in vista del Derby contro il Milan, per una gara che ha già tutto il sapore della rivincita Scudetto della passata stagione.

La classifica dopo gli anticipi della quarta giornata

Roma 10*, Inter 9*,Milan 8*, Napoli 7, Lazio 7, Atalanta 7, Torino 7, Juventus 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5*, Salernitana 4, Udinese 4, Spezia 4, Empoli 2, Lecce 1, Bologna 1, Verona 1, Sampdoria 1, Cremonese 0*, Monza 0*

*un gara in più