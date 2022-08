“Era da rosso”: Sassuolo-Milan, caos e polemiche al Mapei

Polemiche nel primo tempo di Sassuolo-Milan. Secondo molti l’intervento era da rosso palese, l’arbitro però è stato di altro avviso.

Al Mapei Stadium va in scena il match tra Sassuolo e Milan. I rossoneri guidano al classifica con due vittorie, contro Bologna e Udinese e un pari contro l’Atalanta. Per il Sassuolo invece tre punti in meno. Colpa del ko contro la Juventus.

Il primo tempo si è concluso a reti inviolate. A dire il vero il Sassuolo avrebbe avuto l’opportunità di passare in vantaggio. Il fallo di Florenzi ha spinto l’arbitro Ayroldi a fischiare il penalty per i neroverdi. Il portiere del Milan Mike Maignan ha però ipnotizzato Berardi. Il rigore è stato dato dopo l’intervento del VAR.

Subito dopo però l’arbitro Ayroldi non si è mostrato così deciso nel punire il Milan. L’intervento di Theo Hernandez ai danni di Berardi è stato infatti sanzionato con un cartellino giallo. Una decisione che però non ha incontrato il parere favorevole di molti tifosi che hanno giudicato il colore del cartellino troppo tenue.

Sassuolo-Milan, polemiche per un rosso mancante a Theo Hernandez

Secondo alcuni tifosi l’intervento di Theo Hernandez ai danni di Berardi, il quale è dovuto anche ricorrere alle cure dello staff medico, è stato decisamente scomposto e quindi meritevole di un cartellino rosso. Su Twitter diversi tifosi hanno iniziato a protestare.

“Questo era da rosso tutta la vita!” si legge in un tweet, mentre qualcun altro se la prende con il mancato intervento del VAR che, secondo lui, doveva correggere l’evidente sbaglio di Ayroldi. Logicamente molte critiche sulla decisione ‘leggera’ arrivano dai tifosi dell’Inter, i quali, oltre alla rivalità, sono in questo momento dietro di un punto e in caso di stop dei rossoneri potrebbero approfittarne e superarli in classifica.