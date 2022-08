Inter, tifosi sconvolti: può succedere nell’ultimo giorno di mercato

Calciomercato Inter, dalla Francia sono sicuri e per l’eventuale chiusura dell’affare adesso c’è più fiducia: queste le ultime.

L’Inter lavora sul mercato e, nel momento in cui sembrerebbe essersi chiusa la possibilità di cedere Robin Gosens, ecco che un club in particolare torna alla carica. Nel mirino resta il difensore nerazzurro. Ora i tifosi temono che l’operazione possa decollare nelle ultime ore di mercato che restano.

Marotta e Ausilio continuano, nel poco tempo che resta, a lavorare sul mercato. L’appello di Simone Inzaghi, nel post-partita di ieri, è stato chiaro: serve un sesto giocatore per rinforzare il reparto difensivo.

Il discorso, tuttavia, potrebbe complicarsi ancora di più. Perché non solo il tempo stringe, e Zhang resta dubbioso per l’affare Acerbi, ma anche perché dalla Francia arrivano novità. Notizie che preoccupano i tifosi nerazzurri e che riguardano il futuro di Milan Skriniar. Il PSG torna all’assalto e, come riferito da ‘L’Equipe’, ora c’è maggiore fiducia sull’operazione.

Inter, dalla Francia sono sicuri: il PSG riprende le trattative per Skriniar, ora c’è fiducia per la chiusura

Arrivano novità in merito al calciomercato dell’Inter e queste ultime preoccupano, non poco, l’intero ambiente nerazzurro. “Il PSG – riferisce ‘L’Equipe’ – ha ripreso la trattativa per Skriniar. Adesso, sul lato francese, è con essa tornata anche la fiducia sul buon esito dell’affare. Milan Skriniar resta l’uomo più atteso dell’estate parigina”.

Allarmi parigine tornano perciò a suonare per Skriniar. “Non sono – continuano sul noto quotidiano sportivo francese – ancora conosciute le cifre su cui il Paris Saint-Germain intende basare la nuova offerta. La proposta verrà fatta recapitare all’Inter ma il PSG ora ha ripreso fiducia per la chiusura dell’affare“.