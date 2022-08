Visite mediche e firma: gioia Juventus, anche Max Allegri può esultare

Massimiliano Allegri può finalmente gioire: il tecnico livornese avrà il calciatore richiesto per la sua nuova Juventus

Risolti gli ultimi dettagli, la trattativa con il PSG per Leandro Paredes è arrivata alla conclusione. Il centrocampista argentino dopo giorni di fermento si trasferirà a Torino per mettersi a disposizione di Max Allegri, che questa sera proverà a tornare alla vittoria nel match casalingo contro lo Spezia.



I bianconeri hanno aggiunto un altro pezzo alla rosa. L’allenatore livornese avrà il calciatore d’ordine che aveva richiesto alla dirigenza. Le negoziazioni con il club francese sono approdate al punto finale dopo intensi contatti. La giornata di ieri è stata decisiva per risolvere alcuni nodi.

Calciomercato Juventus, visite mediche a Parigi per Paredes: tra stasera e domani arriverà a Torino

La Juventus ha concluso l’operazione per l’arrivo di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ex Roma si trasferisce in bianconero in prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di alcune condizioni personali e di squadra. I bianconeri hanno raggiunto l’accordo con il PSG anche in merito a questi dettagli. Inizialmente i parigini erano poco propensi a rendere flessibile il riscatto del calciatore, che alla Juventus guadagnerà 7.5 milioni di euro.



Nella giornata di ieri, la benedizione sulla trattativa è arrivata da Galtier. Il tecnico in conferenza stampa ha parlato di accordo tra Juventus e Paredes. Come riferisce ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle ultime ore c’è stato l’inserimento dell’Arsenal tuttavia Paredes aveva in mente soltanto la Juventus, club nel quale si ricongiungerà con l’amico Di Maria con il quale ha trascorso pure le vacanze.



Il centrocampista sosterrà oggi le visite mediche a Parigi, poi tra stasera e domani raggiungerà Torino. In caso di riscatto, scrive ancora la ‘rosea’, la Juventus verserà circa 20 milioni di euro nelle casse del PSG. L’accordo ormai imminente tra i due club aveva aperto la porta d’uscita anche a Nicolò Rovella. L’ex Genoa passa in prestito al Monza.