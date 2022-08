Milan, Maldini si supera: un altro colpo dopo Thiaw, tifosi in festa

Il Milan, nonostante l’acquisto di Thiaw, resta attivo sul mercato. Maldini ha messo nel mirino un ultimo rinforzo: si può chiudere.

Giornata di riflessioni in casa Milan, dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Sassuolo. Il largo turnover deciso dal tecnico Stefano Pioli, ad esempio, non ha prodotto i risultati sperati e a poco è servito inserire, nella ripresa, elementi del calibro di Sandro Tonali e Charles De Ketelaere. I neroverdi, a centrocampo, hanno spesso avuto la meglio e fatto girare il pallone in maniera efficace. Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara, in queste ultime ore di mercato, proveranno a prendere un elemento teso a potenziare la linea mediana rossonera.

I riflettori, in questo momento, sono puntati su Aster Vranckx in forza al Wolfsburg (seguito anche dal Bologna). Il classe 2002 nell’ultima stagione è cresciuto in maniera esponenziale, totalizzando 28 presenze tra Bundesliga (24) e Champions League (4) “condite” da 2 reti. Un profilo che piace molto ai Campioni d’Italia i quali, nelle ultime ore, hanno avuto modo di confrontarsi con i tedeschi al fine di cercare di trovare una soluzione capace di soddisfare tutte le parti in causa.

Contatti che hanno consentito di avvicinare ulteriormente la fumata bianca. Maldini e Massara, nel dettaglio, hanno messo sul piatto una proposta così strutturata: prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto fissato ad 11. I teutonici, dal canto loro, vorrebbero incamerare qualcosa in più dalla cessione del calciatore tuttavia si sono detti intenzionati ad andare avanti nelle trattative.

Milan, si avvicina Vranckx: il Wolfsburg lo cede

Una soluzione potrebbe quindi consistere nell’inserimento di alcuni bonus legati a determinati obiettivi sia personali che di squadra. L’intesa in ogni caso, come riportato oggi dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, appare quanto mai vicina. Restano da limare gli ultimi dettagli tuttavia la strada appare in discesa.

Per il Milan si tratterebbe del secondo colpo in pochi giorni, dopo quello che ha consentito di regalare a Pioli il difensore Malick Thiaw (preso a titolo definitivo dallo Schalke 04). Il tempo a disposizione è poco ma la dirigenza è intenzionata a fare il possibile per piazzare l’ultimo colpo in entrata. Per quanto riguarda le uscite, invece, Tiemoué Bakayoko è ai saluti. Il club, infatti, gli garantirà la risoluzione del contratto.