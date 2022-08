Milan, Pioli pronto allo ‘scontro’ con Mihajlovic: duello di calciomercato

Il Milan di Pioli sfiderà il Bologna di Mihajlovic sabato sera, ma con gli emiliani c’è anche un duello di calciomercato.

Nonostante l’ottima prestazione, il Milan non è andato oltre il pareggio contro l’Atalanta di Gasperini. I rossoneri, infatti, hanno giocato molto bene contro i bergamaschi, tuttavia c’era un po’ di rammarico tra le fila della squadra di Stefano Pioli. Lo stesso tecnico ha poi confermato la bontà del match disputato dai suoi.

Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Milan è chiamato adesso ad ottenere i tre punti contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il ‘Diavolo’ è sicuramente favorito per la gara di sabato sera a San Siro, anche se gli emiliani sicuramente venderanno cara la pelle.

Il Bologna, infatti, ha totalizzato solo un punto nelle prime due giornate di campionato contro la Lazio e contro il Verona e vorrà strappare almeno un pareggio contro il team di Stefano Pioli. Ma queste due squadre, oltre al match di sabato in campionato, potrebbero dare vita nelle prossime ore ad un duello in sede di calciomercato.

Milan, duello tra Pioli e Mihajlovic per Vranckx del Wolfsburg: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Milan ed il Bologna stanno seguendo Aster Vranckx del Wolfsburg. Il centrocampista ormai non fa più parte dei piani tecnici di Niko Kovac, tecnico del club tedesco, e sia i rossoneri che gli emiliani potrebbero sfruttare proprio questa situazione per ottenere un forte sconto.

Il primo obiettivo del Milan per il centrocampo resta comunque Jean Onana del Bordeaux. Tuttavia Maldini e Massara hanno ricevuto un secco no da parte del team transalpino per la cessione in prestito del calciatore. Il club meneghino, però, farà sicuramente un nuovo tentativo per il camerunense, visto l’accordo che ha già raggiunto con il giocatore stesso.