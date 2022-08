“È un nuovo giocatore del Monza”: che colpo di Berlusconi, ora è ufficiale

A ridosso della chiusura di calciomercato il Monza piazza un altro colpo per provare a risalire la china dopo un inizio difficile.

Non è iniziata nel migliore dei modi la prima stagione in Serie A della storia del Monza. Dopo un calciomercato scoppiettante, che ha visto la proprietà investire pesantemente per approntare una squadra pronta a stupire, i brianzoli hanno rimediato 4 sconfitte nelle prime 4 uscite contro Torino, Napoli, Udinese e Roma.

Proprio l’ultima pesante sconfitta rimediata contro i giallorossi ha fatto scattare un campanello d’allarme: servono ulteriori rinforzi, e a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative fissata per il 1° settembre Adriano Galliani si è messo in azione per aumentare numericamente e qualitativamente la rosa a disposizione di mister Giovanni Stroppa.

È nata così la trattativa per portare a Monza una giovane promessa del calcio italiano: Nicolò Rovella è da oggi ufficialmente un giocatore dei brianzoli.

Monza, ufficiale l’arrivo di Rovella dalla Juventus

A comunicarlo la stessa Juventus sul proprio sito ufficiale e poi sulle varie piattaforme social. Il centrocampista, che avrà 21 anni il prossimo 4 dicembre, arriva in prestito fino al 30 giugno 2023. In Brianza avrà l’occasione di farsi ulteriormente le ossa ai massimi livelli dopo le 43 presenze in Serie A collezionate nel corso delle ultime 3 stagioni al Genoa.

Dopo averlo acquistato a gennaio 2021 per 20 milioni di euro e averlo lasciato in prestito al Grifone per 18 mesi, la Juventus ha coinvolto Rovella in questo inizio di stagione in cui è sceso in campo in 3 occasioni su 3 sempre subentrando dalla panchina. Per lui 14 minuti contro il Sassuolo, 5 con Sampdoria e Roma.

Adesso il Monza, per una stagione in cui potrà mettere in mostra tutte le sue qualità. Magari anche per catturare l’attenzione del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Obiettivo salvezza, quindi il ritorno in bianconero. Possibilmente da protagonista.