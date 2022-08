Calciomercato Monza, ennesimo colpo di Galliani: visite mediche in corso

Il Monza continua ad essere molto attivo sul mercato: imminente l’acquisto di un nuovo centrocampista, si attende solo l’annuncio.

Il ritorno in Serie A, almeno per il momento, è risultato più complicato del previsto per il Monza. I brianzoli, dopo quattro partite, sono ancora alla ricerca del primo punto in classifica. La posizione del tecnico Giovanni Stroppa, in ogni caso, non risulta in discussione. A confermarlo è stata ieri la dirigenza, che nella giornata odierna provvederà a regalare al proprio allenatore un ulteriore rinforzo per il centrocampo.

Nicolò Rovella, infatti, in mattinata concluderà le visite mediche ed in seguito firmerà il contratto che lo legherà al club neo promosso fino a giugno 2023. In seguito, si aggregherà subito ai suoi nuovi compagni. Il suo debutto, calendario alla mano, potrebbe già avvenire lunedì in occasione della partita che vedrà il Monza affrontare in casa l’Atalanta.

Si tratta di un colpo importante quello messo a segno dall’amministratore delegato Adriano Galliani. Il classe 2001, nello scacchiere tattico biancorosso, andrà a ricoprire la consueta posizione di regista consentendo a Stroppa di avanzare sulla trequarti Stefano Sensi. La trattativa con la Juventus, durata alcune settimane, si è concretizzata soltanto nelle ultime ore in seguito all’acquisto, da parte dei bianconeri, di Leandro Paredes.

Monza, tutto fatto per Rovella: si attende soltanto l’annuncio ufficiale

L’ex Genoa, durante la preparazione estiva, ha avuto modo di conquistare la stima di Massimiliano Allegri. A confermarlo è il fatto che il tecnico della Vecchia Signora, in questo primissimo scorcio di campionato, lo ha utilizzato in tutte e 3 le gare disputate dalla Juventus (24 minuti complessivi vissuti sul campo).

Il club lo avrebbe tenuto volentieri ma poi, in seguito ad alcune riunioni avute con il suo entourage, ha deciso di farlo partire in modo tale da consentirgli di continuare nel suo percorso di crescita. L’intesa tra le società è totale: l’accordo, in particolare, è stato raggiunto attraverso la formula del prestito secco. Rovella, ormai, può essere considerato un calciatore del Monza. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale.