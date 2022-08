Alle 20.45 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scende in campo anche la Juventus contro lo Spezia.

La Juventus ha bisogno di vincere. Due pareggi consecutivi in queste prime tre giornate di campionato hanno presentato ai tifosi una squadra sicuramente in crescendo, ma che in questa fase iniziale non può più permettersi di lasciare punti per strada. Massimiliano Allegri è consapevole del pericolo, ed ecco perchè avrà catechizzato i suoi per cercare di centrare la seconda vittoria in casa.

Di contro, però, lo Spezia non vince da due partite. Se con l’Inter i valori in campo erano di sicuro diverse, contro il Sassuolo la squadra ligure ha mostrato buone cose. L’Allianz Stadium è un campo ostico ma non inespugnabile, come mostrato anche dal pareggio conquistato dalla Sampdoria alla seconda di campionato.

Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.