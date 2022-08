Lazio, Giampaolo ferma Sarri nel finale. Crolla la Fiorentina, pari ad Empoli

Niente da fare per la Lazio che, dopo la vittoria contro l’Inter, si ferma a Marassi. La Sampdoria pareggia nel finale. Crolla la Fiorentina.

La Lazio pregustava una vittoria che avrebbe portato i biancocelesti al primo posto in classifica a pari punti con la Roma. La Sampdoria, però, ha mostrato finalmente le unghie in un avvio di campionato tremendamente deficitario per i ragazzi di Marco Giampaolo. E cosi i capitolini, dopo aver trovato il vantaggio con un gran gol di Ciro Immobile nel primo tempo, si sono visti braccare nel finale dalla squadra blucerchiata, mai doma per tutta la partita.

Ed è al 91esimo minuto che è arrivata la rete di Manolo Gabbiani, tornato in grade stile a far esultare i tifosi di casa. Marassi che ha spinto la squadra fino alla fine, e Giampaolo che vede ancora salvo il suo posto in panchina che sarebbe stato messo tremendamente in discussione con la terza sconfitta in quattro partite.

Si ferma la Lazio, crolla la Fiorentina. Pareggio tra Empoli e Verona

E cosi la Lazio si ferma. Secondo pareggio in quattro partite, e Maurizio Sarri che vede sciupare praticamente nel finale la possibilità di dare continuità al successo conquistato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Non vince più nemmeno la Fiorentina che, dopo dure pareggi consecutivi, crolla ad Udine. La squadra di casa si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Beto che di fatto ha deciso il match.

Portano a casa un punto testa anche Empoli e Verona. I toscani, dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Baldanzi, si sono fatti rimontare nelle ripresa con Kallon che ha firmato il pari gialloblu in terra toscana. Di fatto, a sorridere in questa prima serata di Serie A sono Sottil ad Udine e Giampaolo che può ritenersi soddisfatto per il punto conquistato, anche se qualcosa andrà corretto da qui alle prossime settimane.