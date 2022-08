“Non voglio rotture di scatole”: il tecnico si sfoga dopo Sampdoria-Lazio

Un pareggio importante per la Sampdoria, che non ha tolto l’amaro in bocca all’allenatore dei blucerchiati. Lo sfogo dopo la partita in diretta.

Un pareggio arrivato all’ultimo momento, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente. La Sampdoria ha trovato il secondo punto del suo campionato, trovando l’1-1 nel finale della sfida contro la Lazio. I biancocelesti, in vantaggio nel primo tempo col solito Ciro Immobile, hanno assaporato il successo fino alla fine, trovandosi poi a doversi leccare le ferite con il pareggio di Manolo Gabbiadini arrivato in pieno recupero.

Panchina salva per Marco Giampaolo, almeno per ora. Si, perchè se la Sampdoria avesse maturato un’altra sconfitta (la terza in quattro partite) non si può escludere che il club non avesse fatto riflessioni sul futuro dell’allenatore. Situazione che resta comunque da monitorare, viste le difficoltà dei blucerchiati che, allo stesso tempo, non hanno mollato fino alla fine contro i ragazzi di Maurizio Sarri.

Sampdoria, dopo il pari lo sfogo di Giampaolo in diretta

Insomma, da qui alle prossime settimane sarà da evitare ogni tipo di sbavatura. La salvezza resta l’obiettivo principale della Sampdoria, ma lasciare punti per strada adesso potrebbe rappresentare un problema serio per raggiungere la permanenza in Serie A. Marco Giampaolo, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di mollare la presa al netto dei risultati negativi.

E cosi l’allenatore della Doria, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ nel post partita, si è soffermato proprio sul rendimento di alcuni all’interno del gruppo squadra, lanciando anche una frecciata chiara nei confronti di alcuni elementi.

“Mercato? Mi aspetto di non aver rotture di scatole, non voglio gente che non è contenta”, ha chiarito l’allenatore in diretta. “Non voglio gente che un giorno vuole andare via e l’altro no. Queste cose vanno definite e chiarite, la forza di un gruppo – ha ancora spiegato Giampaolo in diretta – è la coesione e qui ci sono tante cose che non vedete e poi la società che deve intervenire”, le parole dell’allenatore.