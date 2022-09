Calciomercato, è sfida per Assuncao: tre club spagnoli sulle sue tracce

Il calciomercato in Spagna terminerà alle ore 24. Attesa per diversi giocatori, in particolare per il futuro di Gustavo Assuncao.

Sono ore intense per il calciomercato ed in Italia come nel resto d’Europa le squadre sono al lavoro per perfezionare gli ultimi colpi. In Italia termina tutto alle ore 20 mentre in Spagna i club avranno qualche ora in più visto che il calciomercato termina alle ore 24. Uno degli uomini mercato di queste ultime ore è il centrocampista Gustavo Assuncao, mediano del Famalicao.

Nonostante la giovanissima età il giocatore brasiliano ha una grande esperienza nel campionato portoghese dove ha collezionato ben 83 presenze. Assuncao è un figlio d’arte, figlio di Paulo Assuncao, esperto centrocampista brasiliano che ha giocato in diversi club verdeoro e che in Spagna ha vestito le maglie di Atletico Madrid e Deportivo La Coruna.

Paulo è diventato famoso proprio grazie all’esperienza con l’Atletico dove ha collezionato oltre 100 presenze e dove ha vinto 2 Europa League ed una Supercoppa Europea. Ora Gustavo vuole seguire le sue orme e nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi il suo trasferimento in Spagna.

Liga, possibile approdo per Gustavo Assuncao

Gustavo conosce bene il campionato spagnolo visto che è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid. Lui ha avuto anche una brevissima esperienza in Turchia con il Galatarasay ed ha preso parte ad alcune competizioni con le giovanili della nazionale brasiliana. Il giocatore è un mediano che riesce a dare equilibrio e che ha senso di posizione e per questo fa al caso di diversi club spagnoli.

Queste ultime ore saranno decisive per stabilire il futuro di Gustavo. Il giocatore del Famalicao è nel mirino di tre club di Liga, ovvero Espanyol, Almeria e Rayo Vallecano. Tutti e tre i club hanno necessità di acquistare un centrocampista e nelle ultime ore stanno duellando per accaparrarsi le prestazioni di Gustavo. Dopo Paulo anche suo figlio Gustavo Assuncao può sbarcare in Liga, sono ore decisive per il suo futuro.