“Ha avuto tre mesi di tempo”: Lazio, sentenza negativa su Lotito

Sentenza negativa sul presidente della Lazio Claudio Lotito per un mancato colpo sul mercato in questi tre mesi

La Lazio ha avuto un buon avvio di stagione, nonostante ieri abbia pareggiato con la Sampdoria la seconda volta consecutiva in trasferta. Una beffa subita nei minuti finali dal gol di Manolo Gabbiadini, che ha fissato il punteggio sull’1-1 dopo la solita rete di Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste è indubbiamente l’uomo a cui si aggrappa Maurizio Sarri per inseguire il sogno Champions.

Il mercato condotto dalla Lazio è da considerarsi molto buono, anche se la rosa non è ancora completa. A Maurizio Sarri manca un terzino sinistro di ruolo e un vice Immobile di alto livello per dar respiro al centravanti, anche nelle partite di Coppa. Verosimilmente verrà adattato Matteo Cancellieri, arrivato proprio in questa sessione estiva dal Verona.

Lazio, la critica verso Lotito per il vice Immobile

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha scritto della Lazio e in particolare del vice Immobile: “La sorpresa è che Lotito ha avuto tre mesi di tempo e non è riuscito a trovare un giocatore in grado di far riposare il centravanti della Lazio”. La particolarità di avere a disposizione giocatori come l’attaccante napoletano è che saltano pochissime partite e quasi sempre riescono a far gol e fornire buone prestazioni.

Tuttavia, i calciatori non sono robot e men che meno lo è Ciro Immobile. Alla lunga, non avere un attaccante di ruolo di riserva potrebbe pesare alla Lazio. A maggior ragione adesso che, con l’inizio dell’Europa League, si dovranno giocare partite ogni tre giorni. Le fatiche del giovedì potrebbero quindi condizionare il campionato.