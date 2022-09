Terremoto Milan, lascia la dirigenza: c’è già il sostituto

Il Milan potrebbe subire un vero e proprio scossone per l’addio del dirigente: trovato già il sostituto

Negli ultimi anni, ovvero da quando Elliott ha rivelato il club -dopo il closing il proprietario è RedBird-, il Milan ha ottenuto successi sul piano economico e sportivo. La vittoria dello scudetto è la punta dell’iceberg di un progetto avviato investendo su calciatori giovani e di prospettiva, insieme a qualche ‘vecchio’ che ha alzato il livello quando le cose si facevano dure. E’ il caso dei vari Kjaer, Ibrahimovic, Giroud. Gente che in carriera sa come si vince e ha tracciato la strada per i vari Theo Hernandez e Tonali.

Gazidis, Massara e Maldini sono gli artefici di questo grande percorso che ha portato avanti il Milan negli ultimi anni. Un progetto che continuerà in bello stile, ma sempre con la stessa filosofia: investire sui giovani forti per dare sostenibilità al club e continuare a vincere. Tuttavia, nei prossimi mesi Ivan Gazidis potrebbe lasciare il ruolo da amministratore delegato del club rossonero.

Milan, Gazidis lascia il Milan: individuato il sostituto

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Ivan Gazidis lascerà il Milan a novembre, alla naturale scadenza del contratto. Per l’amministratore delegato sudafricano si prospetta un ritorno in MLS, campionato del quale è stato anche vice commissario. Con Gazidis, il Milan ha raggiunto vette importanti nonostante non sia andato sempre d’accordo con Maldini per far combaciare l’aspetto economico con quello sportivo.

Il posto di Gazidis da novembre in poi dovrebbe essere occupato da Giorgio Furlani. Oggi è nel CdA del Milan e portfolio manager di Elliott. Un incarico che dovrebbe lasciare nel caso diventasse amministratore delegato del club rossonero.