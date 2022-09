Calciomercato Milan, offerta shock: decisione definitiva di Maldini

Il Milan ha mantenuto fede al proposito che si era dato a inizio mercato: rifiutato un’offerta da 100 milioni di euro per il calciatore simbolo della stagione.

Dall’inizio della sessione estiva di calciomercato, il Milan era ben consapevole che sarebbero giunte offerte per Rafa Leao. Il giocatore 23enne, d’altronde, è stato il simbolo della rosa rossonera che ha vinto l’ultima edizione del campionato di Serie A. Sia il club che l’attaccante in qualche momento hanno analizzato la possibilità di un finale diverso. Alla fine, si è optato per la sua permanenza: Leao è fondamentale per il progetto.

Perciò non sorprende che la società milanese abbia rifiutato un’allettante proposta dal valore economico di 100 milioni di euro. Come informa Manu Sainz, giornalista di ‘AS’, attraverso il proprio profilo Twitter, la proposta l’ha avanzata il Chelsea.

Tuttavia, il Milan ha avuto dalla sua anche la clausola rescissoria fissata a 150 milioni di euro come ragione in più per rifiutare l’offerta allettante e rispedirla al mittente.

Milan, rifiutati 100 milioni di euro per Leao: i dettagli

A impensierire il Milan poteva essere solamente la postilla, che indica che la clausola per il calciatore non era valida nelle ultime due settimane di calciomercato. Tuttavia, considerato l’ok del giocatore alla permanenza, la società non ha avuto esitazione nel negare al Chelsea Leao.

La sconfitta contro il Southampton ha portato la società dei Blues a una spinta piuttosto importante, poiché le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e ciò ha generato anche contestazione da parte dei tifosi. La dirigenza, ad esempio, ha fatto un tentativo anche per Neymar del PSG, ma la riposta è stata identica a quella del Milan.